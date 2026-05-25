Spanien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Der amtierende Europameister Spanien zählt bei der kommenden Weltmeisterschaft zu den Favoriten. Die spanische Nationalmannschaft hat in den letzten Jahren einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen, wobei eine neue Generation junger Stars die erfahrenen Spieler abgelöst hat.

Selbstbewusst und voller Energie führen diese jungen Spieler La Roja auf der internationalen Bühne, nachdem sie 2024 bei der Europameisterschaft in Deutschland erfolgreich waren. Spanien hatte 12 Jahre darauf gewartet, wieder einen großen internationalen Titel zu gewinnen, seit Vicente del Bosques legendäre Mannschaft zwei Europameisterschaften in Folge und die Weltmeisterschaft 2010 gewonnen hatte.

Seit dem Triumph 2010 enttäuschten die Spanier bei Weltmeisterschaften: 2014 schieden sie bereits in der Gruppenphase aus, 2018 und 2022 scheiterten sie im Achtelfinale.

Dennoch besitzt die aktuelle Auswahl viel Qualität, und unter dem erfahrenen Trainer Luis de la Fuente will La Roja in Nordamerika weit kommen.

Wie sieht also der spanische Kader aus? GOAL zeigt die 26 nominierten Spieler.