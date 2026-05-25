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Spanien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Spanien

Alles, was Ihr über den Kader Spaniens für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wissen müsst.

Der amtierende Europameister Spanien zählt bei der kommenden Weltmeisterschaft zu den Favoriten. Die spanische Nationalmannschaft hat in den letzten Jahren einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen, wobei eine neue Generation junger Stars die erfahrenen Spieler abgelöst hat.

Selbstbewusst und voller Energie führen diese jungen Spieler La Roja auf der internationalen Bühne, nachdem sie 2024 bei der Europameisterschaft in Deutschland erfolgreich waren. Spanien hatte 12 Jahre darauf gewartet, wieder einen großen internationalen Titel zu gewinnen, seit Vicente del Bosques legendäre Mannschaft zwei Europameisterschaften in Folge und die Weltmeisterschaft 2010 gewonnen hatte.

Seit dem Triumph 2010 enttäuschten die Spanier bei Weltmeisterschaften: 2014 schieden sie bereits in der Gruppenphase aus, 2018 und 2022 scheiterten sie im Achtelfinale.

Dennoch besitzt die aktuelle Auswahl viel Qualität, und unter dem erfahrenen Trainer Luis de la Fuente will La Roja in Nordamerika weit kommen.

Wie sieht also der spanische Kader aus? GOAL zeigt die 26 nominierten Spieler.

  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Spanien bei der WM 2026, Kader: Torhüter

    Im Tor der spanischen Nationalmannschaft dürfte Unai Simon, Torhüter beim Athletic Club, seinen Platz als Stammtorhüter behalten. David Raya vom FC Arsenal hat sich seit seinem Wechsel ins Emirates ebenfalls hervorragend präsentiert und dürfte als zuverlässige Alternative zur Verfügung stehen.

    Joan Garcia, der in der Saison 2025/26 mit Barcelona als Nummer 1 La Liga gewonnen hat, ist eine weitere solide Option in diesem Trio von Elite-Torhütern.

    SpielerVerein 
    Unai SimonAthletic Club
    David Raya Arsenal
    Joan GarciaBarcelona
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  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Spanien bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    "La Roja" hat viele starke Abwehrspieler. Der Barça-Innenverteidiger Pau Cubarsi soll neben dem früheren Manchester-City-Verteidiger Aymeric Laporte auflaufen, während Real-Madrid-Star Dean Huijsen überraschend fehlt. Im ersten Kader ohne Real-Madrid-Spieler schaffte es auch Raul Asencio nicht in die Auswahl.

    Auf den Außenbahnen konkurrieren Pedro Porro und Marcos Llorente um den Platz als rechter Außenverteidiger, weil Dani Carvajal nicht nominiert ist. Links dürfte Marc Cucurella in der Startelf stehen.

    SpielerVerein
    Pau CubarsiBarcelona
    Marc CucurellaChelsea
    Eric GarciaBarcelona
    Marcos LlorenteAtlético Madrid
    Alejandro GrimaldoBayer Leverkusen
    Pedro PorroTottenham
    Marc PubillAtlético Madrid
    Aymeric LaporteAthletic Bilbao
  • Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Spanien bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    Ähnlich wie in der Abwehr ist Spanien auch im Mittelfeld gut aufgestellt. De la Fuentes Mittelfeld, das mit Weltklasse-Spielern gespickt ist, wird eine entscheidende Rolle für Spaniens Auftreten bei der Weltmeisterschaft 2026 spielen. Pedri vom FC Barcelona hat unter Hansi Flick beim spanischen Meister einen wahnsinnigen Aufschwung erlebt. Nach früheren Verletzungen ist er jetzt wieder voll fit, hat sein Spiel verbessert und zählt aktuell zu den besten Mittelfeldspielern der Welt.

    Auch Fabian Ruiz von PSG könnte eine wichtige Rolle für La Roja spielen, nachdem er die Franzosen in der Saison 2024/25 zum Triple sowie 2025/26 zum Ligue-1-Titel geführt hat.

    Arsenals Mittelfeld-Duo Mikel Merino und Martin Zubimendi sind weitere Optionen. Merino spielt normalerweise im Mittelfeld, traf unter Mikel Arteta wegen Verletzungen im Sturm aber auch als Stürmer.

    Rodri von Manchester City fiel in den vergangenen Jahren immer wieder wegen Verletzungen aus, dürfte bis zum Turnierbeginn jedoch wieder voll einsatzfähig sein.

    SpielerVerein
    Pedri GonzalezBarcelona
    Fabian RuizPSG
    Martin ZubimendiArsenal
    GaviBarcelona
    Rodri Manchester City
    Mikel OyarzabalReal Sociedad
    Alex BaenaAtlético Madrid
    Mikel MerinoArsenal
  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Spanien bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    Der Angriff Spaniens ist die größte Stärke der Mannschaft. La Roja setzt auf das Sturmduo Lamine Yamal und Nico Williams, das jede Abwehr knacken kann. Yamal gilt trotz seines Alters als einer der besten Spieler der Welt; er spielt für Barcelona, doch Verletzungen bremsen ihn, sodass unklar ist, welche Rolle er in Nordamerika übernehmen wird.

    Auch Williams plagten in der Saison 2025/26 Verletzungen, weshalb sein Einsatz im ersten Gruppenspiel gegen Kap Verde am 15. Juni noch offen ist. Victor Muñoz, Yeremy Pino, Ferran Torres und Dani Olmo warten bereits auf ihre Chance.

    Auf der Mittelstürmerposition setzt Spanien auf den erfahrenen Álvaro Morata, der als Kapitän den EM-Pokal 2024 in die Höhe hob. Mikel Oyarzabal bietet De la Fuente eine weitere Option. Der Stürmer von Real Sociedad traf im Finale der EM 2024 gegen England zum Sieg.

    Ferran Torres, Yeremy Pino und Alex Baena bieten zusätzliche Tiefe.

    SpielerVerein
    Lamine YamalBarcelona
    Nico WilliamsAthletic Bilbao
    Victor MunozOsasuna
    Ferran TorresBarcelona
    Yeremy PinoCrystal Palace
    Borja IglesiasCelta Vigo
    Dani OlmoBarcelona
  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Spaniens Starspieler bei der WM 2026

    Das Duo Nico Williams und Lamine Yamal stellt für die Gegner die größte Gefahr dar, da es von den Außenbahnen aus Gegner umspielen und entweder einen Mitspieler anspielen oder selbst abschließen kann.

    Neben den beiden Angreifern lenkt Pedri im Mittelfeld das Tempo und sichert den Ballbesitz. An seiner Seite dürfte Rodri, Star von Manchester City, erneut eine Schlüsselfigur sein. Der Mittelfeldspieler gewann 2024 den Ballon d’Or für seine starken Leistungen im Verein und in der Nationalmannschaft und war beim EM-Triumph 2024 Spaniens Schlüsselspieler.

    In der Abwehr muss Unai Simon in Bestform sein, um Spanien weit im Turnier zu bringen. Der Torhüter steht unter Druck, denn David Raya und Joan Garcia, die auf Vereinsebene eine starke Saison 2025/26 spielten, warten auf ihre Chance, falls De la Fuente eine Änderung vornehmen muss.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GEO-ESPAFP

    Voraussichtliche Startelf Spaniens für die Weltmeisterschaft 2026

    De la Fuente setzt als Trainer der spanischen Nationalmannschaft weiterhin auf das 4-3-3-System. Im Tor steht voraussichtlich Unai Simon, als Backup steht David Raya bereit.

    In der Abwehr dürfte die Viererkette aus Cucurella, Cubarsi, Laporte und Llorente bestehen, und im Mittelfeld sind Pedri und Rodri, der als defensiver Mittelfeldspieler fungieren wird, gesetzt. Die letzte Position im Mittelfeld ist jedoch schwerer zu besetzen, da Spieler wie Gavi und Fabian Ruiz um den Platz in der Startelf konkurrieren.

    Auf den Flügeln sichern Lamine Yamal und Nico Williams die Außenbahnen, wobei Yamal voraussichtlich erst im dritten Gruppenspiel einsatzbereit ist. Mikel Oyarzabal von Real Sociedad soll als Mittelstürmer beginnen.

    Voraussichtliche Startelf Spaniens (4-3-3): Simon; Cucurella, Cubarsi, Laporte, Llorente; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Williams, Oyarzabal, Yamal.

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