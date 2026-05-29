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Gill Clark

Senegal bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Senegal

Alles, was Ihr über den Kader Senegals für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Senegal geht nach einem umstrittenen und chaotischen Afrika-Cup-Turnier in die WM 2026. Die "Löwen von Teranga" besiegten Marokko im Finale, doch das Spiel lieferte schreckliche Szenen, als Senegal den Platz verließ, nachdem der Schiedsrichter den Gastgebern einen Elfmeter zugesprochen hatte. Die Afrikanische Fußballkonföderation erkannte Senegal den Titel ab, weil das Team das Spielfeld ohne Erlaubnis des Schiedsrichters verließ und damit das Spiel am grünen Tisch verlor.

Trotz des Chaos führt Trainer Pape Thiaw sein Team nun in das nächste große Turnier, und die Gruppenphase wird hart. In Gruppe I trifft Senegal auf Kylian Mbappés Frankreich und auf Erling Haalands Norwegen.

Es ist jedoch die dritte WM in Folge für Senegal, und der Kader hat viel Erfahrung. Die "Löwen von Teranga" erreichten 2002 das Viertelfinale und zählen diesmal zu den stärksten afrikanischen Teams.

Im Vorfeld des Turniers 2026 zeigt GOAL den Kader, der in die USA, nach Kanada und Mexiko reisen wird.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 45-MLI-SENAFP

    Senegal bei der WM 2026, Kader: Torhüter

    Der frühere Chelsea-Torhüter Edouard Mendy ist Senegals Nummer 1 und wird bei der Weltmeisterschaft wieder im Tor stehen. Beim Afrika-Cup überzeugte er, als Senegal rein sportlich den Titel holte, und steht nun vor seiner zweiten Weltmeisterschaft. Mit 34 Jahren ist er eine erfahrene Stütze in der Abwehr; Yehvann Diouf und Mory Diaw unterstützen ihn.

    SpielerVerein 
    Yehvann DioufNizza
    Edouard MendyAl-Ahli
    Mory Diaw Le Havre
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  • FBL-AFR-2025-MATCH 45-MLI-SENAFP

    Senegal bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    Senegal hat eine starke Abwehr. Das zeigte sich beim Sieg beim Afrika-Cup. Die "Löwen von Teranga" kassierten auf dem Weg zum Titel nur zwei Gegentore. Bei der Weltmeisterschaft wird es jedoch schwerer, weil sie in der Gruppenphase auf zwei der derzeit besten Stürmer treffen.

    Kalidou Koulibaly bleibt ein Schlüsselspieler in der Abwehrzentrale, zeigt im Alter von 34 Jahren aber erste Zeichen der Schwäche. Koulibaly verpasste das AFCON-Finale wegen einer Sperre und einer Verletzung und sah in der Gruppenphase gegen Benin Rot – mögliche Warnsignale für Senegal.

    In der Abwehr ist die Ligue 1 stark vertreten, da Moussa Niakhate von Lyon und Monacos Star Krepin Diatta zum Kader gehören. Auch die Premier League ist dank El Hadji Malick Diouf von West Ham und Mamadou Sarr von Chelsea gut vertreten.

    SpielerVerein 
    Krepin DiattaMonaco
    Mamadou SarrChelsea
    Kalidou KoulibalyAl-Hilal
    Ismail JakobsGalatasaray
    Moussa NiakhateLyon
    Antoine MendyNizza
    El Hadji Malick DioufWest Ham United
    Abdoulaye SeckMaccabi Haifa
    Moustapha MbowParis FC
    Ilay CamaraAnderlecht
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Senegal bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    Senegal kann zur Weltmeisterschaft wieder auf die genesenen Pape Sarr und Habib Diarra setzen. Beide verpassten den Afrika-Cup, sollen im Sommer aber einsatzfähig sein.

    Das Duo ist nicht die einzige Premier-League-Power im senegalesischen Kader. Idrissa Gueye und Ismailia Sarr stehen ebenfalls auf der Liste und geben Thiaw viele starke Optionen im Mittelfeld.

    Auch die La-Liga-Profis Pape Gueye und Pathe Ciss komplettieren den Kader und bringen zusätzliche Erfahrung auf höchstem Niveau. Auch Bayern-Talent Bara Sapoko Ndiaye hat es ins Aufgebot der Senegalesen geschafft.

    SpielerVerein 
    Idrissa GueyeEverton
    Pape GueyeVillarreal
    Pathe Ciss Rayo Vallecano
    Lamine CamaraMonaco
    Pape Matar Sarr Tottenham
    Bara Sapoko NdiayeBayern München
    Habib DiarraSunderland
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Senegal bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    Senegals Offensive wird auch diesen Sommer stark sein. Al-Nassr-Stürmer Sadio Mané und Bayern-München-Angreifer Nicolas Jackson führen den Angriff an.

    Mané hält mit 51 Toren den Rekord für die meisten Länderspieltreffer Senegals und gewann mit Liverpool einst die Premier League und die Champions League.

    Der Nachwuchsspieler von PSG, Ibrahim Mbaye, könnte als Einwechselspieler wichtig werden, und auch Cherif Ndiaye steht im Aufgebot.

    Auch Bamba Dieng kehrte vor dem Turnier überraschend in den Kader zurück. Der Mittelstürmer von Lorient überzeugte in dieser Ligue-1-Saison und könnte im Sommer eine Chance erhalten.

    SpielerVerein 
    Sadio ManeAl-Nassr
    Ismaila Sarr Crystal Palace
    Iliman Ndiaye Everton
    Assane DiaoComo
    Ibrahim MbayePSG
    Nicolas JacksonBayern München
    Bamba Dieng Lorient
    Cherif NdiayeSamsunspor
  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Senegals Starspieler bei der WM 2026

    Everton-Star Iliman Ndiaye genießt sein Leben in der Premier League und liefert Leistungen, die Spekulationen über einen Wechsel zu Manchester United im Sommertransferfenster ausgelöst haben. Ndiaye ist am Ball stark und ohne Ball eine hartnäckige Präsenz. Er hat einen guten Torinstinkt und könnte mit einer starken Weltmeisterschaft noch mehr Bewunderer gewinnen.

    Nicolas Jackson kam auf Leihbasis von Chelsea zum FC Bayern München und hatte dort nicht allzu viel Einsatzzeit. Bei der WM will er sich deshalb beweisen. Der Stürmer stand oft hinter Harry Kane und Luis Diaz, zeigt in Topform jedoch seine Gefährlichkeit.

    Senegals größter Star ist jedoch Sadio Mané. Er trug maßgeblich zum AFCON-Titel Senegals bei und soll bei der WM erneut glänzen. Der ehemalige Liverpool-Profi beendet nach dem Turnier seine Länderspielkarriere und möchte sich mit einem Höhepunkt verabschieden.

  • Senegal Getty

    Voraussichtliche Startelf Senegals für die Weltmeisterschaft 2026

    Es ist klar, dass Edouard Mendy bei der Weltmeisterschaft als Stammtorhüter aufläuft. Der 34-Jährige gewann mit Senegal zwei Afrikameistertitel, hat viel Erfahrung und strahlt im Tor Ruhe aus.

    Vor ihm bildet Kalidou Koulibaly mit Moussa Niakhate die Innenverteidigung. Auf den Außenbahnen agieren Krepin Diatta und El Hadji Malick Diouf in der Abwehr.

    Im Mittelfeld kämpfen mehrere Spieler um die Plätze. Voraussichtlich bilden die Premier-League-Profis Idrissa Gueye und Habib Diarra sowie Pape Gueye von Villarreal eine funktionale Dreierkette.

    Die größte Kreativität erwartet man im Sturm. Sadio Mané bleibt der gefährlichste Spieler der Teranga Lions und übernimmt links. Im Zentrum soll Nicolas Jackson wirken, rechts Iliman Ndiaye.

    Voraussichtliche Startaufstellung Senegals für die WM 2026 (4-3-3): Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Jackson, Mane.

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