Senegal bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Senegal geht nach einem umstrittenen und chaotischen Afrika-Cup-Turnier in die WM 2026. Die "Löwen von Teranga" besiegten Marokko im Finale, doch das Spiel lieferte schreckliche Szenen, als Senegal den Platz verließ, nachdem der Schiedsrichter den Gastgebern einen Elfmeter zugesprochen hatte. Die Afrikanische Fußballkonföderation erkannte Senegal den Titel ab, weil das Team das Spielfeld ohne Erlaubnis des Schiedsrichters verließ und damit das Spiel am grünen Tisch verlor.

Trotz des Chaos führt Trainer Pape Thiaw sein Team nun in das nächste große Turnier, und die Gruppenphase wird hart. In Gruppe I trifft Senegal auf Kylian Mbappés Frankreich und auf Erling Haalands Norwegen.

Es ist jedoch die dritte WM in Folge für Senegal, und der Kader hat viel Erfahrung. Die "Löwen von Teranga" erreichten 2002 das Viertelfinale und zählen diesmal zu den stärksten afrikanischen Teams.

Im Vorfeld des Turniers 2026 zeigt GOAL den Kader, der in die USA, nach Kanada und Mexiko reisen wird.