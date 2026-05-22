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Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Schottland bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

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Schottland

Der Kader Schottlands für die WM 2026 steht fest. Wer es ins Aufgebot geschafft hat, erfahrt Ihr hier.

Nach vielen Jahren in der internationalen Versenkung sind für Schottland bessere Zeiten angebrochen. Nach zwei EM-Teilnahmen in Serie setzte die Mannschaft von Steve Clarke noch einen drauf: In einer Gruppe mit Dänemark, Griechenland und Weißrussland holte sie sich mit einem 4:2-Erfolg über die Dänen im Hampden Park das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika.

In der Mannschaft herrscht großer Optimismus, Schottland will im Sommer nicht nur teilnehmen. Das Team möchte erstmals die Gruppenphase überstehen und hat dafür einen Kader mit Erfahrung und Spielern aus den Top-Ligen Europas.

Die Auslosung schickte sie jedoch in Gruppe C, wo sie auf Brasilien – das sie bisher noch nie besiegt haben –, Marokko und Haiti treffen. Die Aufgabe ist groß, doch nach Jahren auf dem richtigen Weg hat Schottland nun den Kader, um ernsthaft um den Einzug in die K.o.-Runde zu kämpfen.

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    Schottland bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Torhüter

    Es wirkt nicht nur so, als stünde Craig Gordon schon seit 20 Jahren im schottischen Tor – genau genommen sind es 22 Jahre seit seinem Debüt. Dennoch gilt er weiterhin als Torhüter mit den besten Chancen, diesen Sommer das Trikot mit der Eins zu tragen. Der ehemalige Sunderland-Torhüter fehlte im März wegen einer Schulterverletzung, wodurch andere Keeper ihre Chance erhielten. Darunter waren Angus Gunn, Ersatztorhüter bei Nottingham Forest, und Liam Kelly von den Rangers, die beide den Sprung in den 26-Mann-Kader schafften.

    SpielerVerein
    Angus GunnNottingham Forest
    Liam KellyRangers
    Craig GordonHearts
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    Schottland bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Verteidiger

    Schottlands Abwehrkern spielt schon seit langer Zeit zusammen, was im Hinblick auf die Weltmeisterschaft von Vorteil sein wird. Kapitän Andy Robertson kommt bei Liverpool weiterhin regelmäßig zum Einsatz und dürfte für den Sommer in Topform sein, während sein Partner auf der linken Seite, Kieran Tierney, nach einigen schwierigen letzten Jahren bei Arsenal nun wieder bei Celtic viel Spielzeit erhält.

    Grant Hanley und Scott McKenna wollen in der Innenverteidigung für Ordnung sorgen, während Aaron Hickey von Brentford als rechter Außenverteidiger Tempo und Durchschlagskraft garantiert. Im endgültigen Kader stehen außerdem Nathan Patterson, Jack Hendry und Anthony Ralston. 

    SpielerVerein
    Andy RobertsonLiverpool
    Grant HanleyHibernian
    Kieran TierneyCeltic
    Scott McKennaDinamo Zagreb
    Jack HendryAl-Ettifaq
    Anthony RalstonCeltic
    Nathan PattersonEverton
    John SouttarRangers
    Dominic HyamWrexham
    Aaron HickeyBrentford
  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Schottland bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Mittelfeldspieler

    Schottland profitiert von den Transferentscheidungen mehrerer Mittelfeldspieler. Drei von ihnen stehen inzwischen als Stammkräfte in der italienischen Serie A auf dem Platz. Der bekannteste Name ist Scott McTominay, der bei Napoli glänzt. Billy Gilmour wechselte im Sommer 2024 ebenfalls ins Stadio Diego Armando Maradona. Auch Lewis Ferguson von Bologna schaffte den Sprung in den endgültigen Kader.

    John McGinn bleibt ein wichtiges Rad im schottischen Team. Der Aston-Villa-Profi lieferte in entscheidenden Länderspielen stets starke Leistungen und will nun sein erstes Tor bei einem großen Turnier erzielen. Ryan Christie von Bournemouth bringt die Kämpfer-Mentalität aus der Premier League ein, während Kenny McLean mit 34 Jahren zusätzliche Erfahrung liefert.

    SpielerVerein
    John McGinnAston Villa
    Scott McTominayNeapel
    Ryan ChristieBournemouth
    Kenny McLeanNorwich City
    Billy GilmourNeapel
    Lewis FergusonBologna
  • Scotland v Belarus - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Schottland bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Angreifer

    Schottland steht vor dem gleichen Problem wie viele andere WM-Teilnehmer in diesem Sommer: Es fehlt ein besonders torgefährlicher Stürmer im Angriff. Allerdings verfügt das Team über fleißige Spieler, die sich voll und ganz für die Sache einsetzen, darunter Lyndon Dykes und Che Adams, die darauf hoffen, im Angriff zum Einsatz zu kommen.

    George Hirst und Findlay Curtis standen im März im Kader und erzielten gemeinsam nur ein Länderspieltor, was die geringe Kaderbreite im Angriff unter Trainer Clarke zeigt. Lawrence Shankland spielte eine starke Saison bei Hearts und könnte in Nordamerika in der Startelf stehen, während Ben Gannon-Doaks Tempo den Ausschlag geben könnte, wenn er in den nächsten Monaten konstant fit ist.

    SpielerVerein
    Lyndon DykesCharlton Athletic
    Che AdamsTorino
    George HirstIpswich Town
    Findlay CurtisKilmarnock
    Lawrence ShanklandHearts
    Ben Gannon-DoakBournemouth
    Ross StewartSouthampton
  • Scotland v Croatia - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A1Getty Images Sport

    Schottlands Starspieler

    Scott McTominay ist der Top-Star im schottischen Kader. Der Mittelfeldspieler hat bei Manchester United bereits seinen Torinstinkt gezeigt und sich bei Napoli noch weiter gesteigert. John McGinn spielt an seiner Seite und sorgt aus dem Mittelfeld heraus für zusätzliche Torgefahr.

    Schottland muss bei der Weltmeisterschaft wohl viel verteidigen, vor allem in den Spielen gegen Brasilien und Marokko in der Gruppenphase. Daher müssen Außenverteidiger wie Andy Robertson und Kieran Tierney besonders aufmerksam agieren.

    Craig Gordon wird einer der ältesten Spieler in der WM-Geschichte, wenn er wie erwartet in Nordamerika aufläuft; seine Paraden der letzten Jahre belegen seine Zuverlässigkeit.

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Voraussichtliche Startelf Schottlands für die Weltmeisterschaft 2026

    Clarke setzt in den letzten Länderspielpausen meist auf ein 4-2-3-1-System und verzichtet damit auf die bisherige Dreierkette. Die neue Aufstellung gibt Spielern wie McGinn und McTominay mehr Freiheit, bei Gelegenheit nach vorne zu stürmen, aber es bleibt der disziplinierte Ansatz.

    Das Team zieht sich oft zurück und wartet auf die richtige Kontergelegenheit. Diese Taktik hat Schottland schon in der Vergangenheit geholfen und könnte auch in diesem Sommer funktionieren.

    Voraussichtliche Startelf Schottlands (4-2-3-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson, McGinn; Christie, McTominay, Gannon-Doak; Shankland.

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