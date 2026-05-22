Schottland bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Nach vielen Jahren in der internationalen Versenkung sind für Schottland bessere Zeiten angebrochen. Nach zwei EM-Teilnahmen in Serie setzte die Mannschaft von Steve Clarke noch einen drauf: In einer Gruppe mit Dänemark, Griechenland und Weißrussland holte sie sich mit einem 4:2-Erfolg über die Dänen im Hampden Park das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika.

In der Mannschaft herrscht großer Optimismus, Schottland will im Sommer nicht nur teilnehmen. Das Team möchte erstmals die Gruppenphase überstehen und hat dafür einen Kader mit Erfahrung und Spielern aus den Top-Ligen Europas.

Die Auslosung schickte sie jedoch in Gruppe C, wo sie auf Brasilien – das sie bisher noch nie besiegt haben –, Marokko und Haiti treffen. Die Aufgabe ist groß, doch nach Jahren auf dem richtigen Weg hat Schottland nun den Kader, um ernsthaft um den Einzug in die K.o.-Runde zu kämpfen.