Real Madrid kassiert Absage! Angeblicher Trainer-Kandidat spricht Klartext über spektakuläres Gerücht

In Madrid deutet sich derweil ein 'Bäumchen wechsel dich' auf der Trainerbank an. Als Carlo Ancelottis mit riesigen Vorschusslorbeeren angetretener Nachfolger Xabi Alonso bereits im Januar wieder Geschichte war, beförderten die Real-Verantwortlichen kurzerhand Alvaro Arbeloa aus der Castilla. Nach einigen Enttäuschungen seit seinem Amtsantritt soll sein Aus im Sommer Gerüchten zufolge aber bereits beschlossene Sache sein.

Daraufhin nannten mehrere italienische Gazetten Allegri als potenzielle Lösung in Madrid. Präsident Florentino Perez wollte ihn dem Vernehmen nach bereits zweimal ins Bernabeu locken. 2021 war sogar schon von einer mündlichen Zusage die Rede, ehe ihn Juventus Turin von einer Rückkehr überzeugte und Ancelotti bei Real übernahm.

In einem Bericht von Tuttosport hieß es außerdem, dass Allegri zwei spektakuläre Bedingungen für ein Engagement habe: Zum einen wolle er Luka Modric als Assistenzcoach und zum anderen Adrien Rabiot, der sich an der Seite des Ex-Madrilenen derzeit um die Geschicke im Mittelfeld kümmert, aus Mailand mitnehmen.

Das Thema hat sich anscheinend nun erledigt, bevor es überhaupt richtig heiß wurde.