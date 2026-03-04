Zum dritten Mal interessiert: Real Madrid denkt angeblich über Serie-A-Trainer als Nachfolger von Alvaro Arbeloa nach

Arbeloa hatte erst kurz nach dem Jahreswechsel von Xabi Alonso übernommen, doch auch ihm ist es nicht gelungen, Konstanz in die Leistungen der Königlichen zu bringen. Er startete mit dem peinlichen Pokal-Aus in Albacete, zuletzt gab es zwei Niederlagen in Folge in der Liga, sodass die Tabellenführung wieder an den FC Barcelona abgegeben werden musste. Nach dem 0:1 gegen Getafe am Montag liegt Real vier Punkte hinter Barca.

Deshalb sei Perez nicht von Arbeloa überzeugt - und zur Saison 2026/27 könnte der nächste Trainerwechsel in der spanischen Hauptstadt anstehen. Mit Allegri bekämen die Königlichen einen erfahrenen Coach, der nachweislich auch Titel mit seinen Mannschaften holen kann, auch wenn die Spielweise seiner Teams nicht immer für Begeisterungsstürme bei den Fans sorgt. Bei Milan steht er noch bis 2027 unter Vertrag.