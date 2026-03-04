Real Madrids Präsident Florentino Perez beschäftigt sich angeblich schon mit Alternativen für Trainer Alvaro Arbeloa. Das berichtet die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport. Demnach ist Milan-Coach Massimiliano Allegri eine ernsthafte Option für die Königlichen.
Zum dritten Mal interessiert: Real Madrid denkt angeblich über Serie-A-Trainer als Nachfolger von Alvaro Arbeloa nach
Massimiliano Allegri als erfahrene Lösung bei Real?
Arbeloa hatte erst kurz nach dem Jahreswechsel von Xabi Alonso übernommen, doch auch ihm ist es nicht gelungen, Konstanz in die Leistungen der Königlichen zu bringen. Er startete mit dem peinlichen Pokal-Aus in Albacete, zuletzt gab es zwei Niederlagen in Folge in der Liga, sodass die Tabellenführung wieder an den FC Barcelona abgegeben werden musste. Nach dem 0:1 gegen Getafe am Montag liegt Real vier Punkte hinter Barca.
Deshalb sei Perez nicht von Arbeloa überzeugt - und zur Saison 2026/27 könnte der nächste Trainerwechsel in der spanischen Hauptstadt anstehen. Mit Allegri bekämen die Königlichen einen erfahrenen Coach, der nachweislich auch Titel mit seinen Mannschaften holen kann, auch wenn die Spielweise seiner Teams nicht immer für Begeisterungsstürme bei den Fans sorgt. Bei Milan steht er noch bis 2027 unter Vertrag.
Real-Trainer Alvaro Arbeloa: "Wenn einer verantwortlich ist, dann ich"
Arbeloa nahm am Montag die Niederlage gegen Getafe auf seine Kappe und sagte: "Es ist nichts passiert, von dem wir vorher nicht wussten, dass es passieren könnte. Es stimmt, dass wir besser spielen können. Ich kann meinen Spielern fehlenden Einsatz nicht vorwerfen. Die Verantwortung dafür, unser Spiel zu verbessern, liegt bei mir. Wenn jemand für die Niederlage verantwortlich ist, dann ich."
Massimiliano Allegri macht trotz mündlicher Einigung einen Rückzieher
Es ist nicht das erste Mal, dass Allegri mit dem Real-Job in Verbindung gebracht wird. Der Italiener ist ein langjähriger Favorit von Perez, der bereits zweimal kurz vor einem Engagement in Madrid stand. 2019 und 2021 galt er als einer der Top-Kandidaten für den Job in Madrid, doch zu einer Unterschrift kam es nicht. Dem Bericht zufolge war sich Allegri 2021 bereits mit Real mündlich einig, bevor er einen Rückzieher machte, nachdem er sich vom damaligen Juve-Präsidenten Andrea Agnelli überzeugen lassen hatte.
Die Klubs des Trainers Massimiliano Allegri
- 2003 - 2004: Aglianese
- 2004 - 2005: SPAL Ferrara
- 2005 - 2006: Grosseto
- 2007: Lecco
- 2007 - 2008: Sassuolo
- 2008 - 2010: Cagliari
- 2010 - 2014: AC Milan
- 2014 - 2019: Juventus
- 2021 - 2024: Juventus
- seit 2025: AC Milan