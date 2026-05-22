Neuseeland bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Neuseeland hat sich seinen Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 nach einer 16-jährigen Abwesenheit gesichert.

Die All Whites spielten zuletzt bei der Weltmeisterschaft 2010, wo sie alle überraschten, indem sie alle drei ihrer Spiele unentschieden spielten, darunter auch gegen den damaligen Titelverteidiger Italien. Allerdings gelang ihnen der Einzug in die K.o.-Runde nicht. Davor war Neuseeland nur einmal bei einer Weltmeisterschaft vertreten gewesen, im Jahr 1982.

Neuseeland hat noch kein WM-Spiel gewonnen - und wird entschlossen sein, genau das nun zu ändern. Mithelfen sollen dabei gute Spieler, die im Kader stehen.

Können die All Whites die Erwartungen übertreffen und in diesem Jahr in die K.o.-Runde kommen?