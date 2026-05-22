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Neuseeland bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Neuseeland

Der Kader Neuseelands für die WM 2026 steht fest. Wer es ins Aufgebot geschafft hat, erfahrt Ihr hier.

Neuseeland hat sich seinen Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 nach einer 16-jährigen Abwesenheit gesichert.

Die All Whites spielten zuletzt bei der Weltmeisterschaft 2010, wo sie alle überraschten, indem sie alle drei ihrer Spiele unentschieden spielten, darunter auch gegen den damaligen Titelverteidiger Italien. Allerdings gelang ihnen der Einzug in die K.o.-Runde nicht. Davor war Neuseeland nur einmal bei einer Weltmeisterschaft vertreten gewesen, im Jahr 1982.

Neuseeland hat noch kein WM-Spiel gewonnen - und wird entschlossen sein, genau das nun zu ändern. Mithelfen sollen dabei gute Spieler, die im Kader stehen. 

Können die All Whites die Erwartungen übertreffen und in diesem Jahr in die K.o.-Runde kommen?

  • New Zealand v United StatesGetty Images Sport

    Neuseeland bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Torhüter

    Zwischen den Pfosten hat Neuseeland drei Optionen. Erste Wahl der All Whites ist Millwalls Max Crocombe, zudem wurden Lechia Danzigs Alex Paulsen, der von Bournemouth ausgeliehen ist, und Michael Woud ausgewählt.

    SpielerVerein
    Alex PaulsenLechia Danzig
    Max CrocombeMilwall
    Michael WoudAuckland FC
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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLAFP

    Neuseeland bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Verteidiger

    In der Defensive wird es Neuseeland nicht an Optionen mangeln. Wenn man diese jedoch mit denen anderer großer Teams vergleicht, wirkt die Abwehr doch ein wenig wackelig. Nichtsdestotrotz haben die All Whites Qualitätsspieler, die entscheidend für ihren Turniererfolg werden könnten.

    Sheffield Uniteds Tyler Bindon und Wrexhams Liberato Cacace bilden ein starkes Außenverteidiger-Duo und werden Schlüsselrollen sowohl auf dem Weg nach hinten als auch nach vorne für die All Whites spielen, während Michael Boxall, Finn Surman und Francis de Vries allesamt solide Optionen sind, die auf den Innenverteidigerpositionen eingesetzt werden können.

    SpielerVerein
    Tyler BindonNottingham Forest
    Michael BoxallMinnesota
    Liberato CacaceWrexham
    Tim PayneWellington
    Nando PijnakerAuckland FC
    Tommy Smith Braintree Town
    Francis de VriesAuckland FC
    Finn SurmanPortland Timbers
    Callan ElliotAuckland FC
  • Colombia v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Neuseeland bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Mittelfeldspieler

    Im Vergleich zur Abwehr bietet Neuseelands Mittelfeld mehr Stabilität. Spieler wie Marko Stamenic und Joe Bell sind Schlüsselfiguren in der Zentrale der All Whites und werden voraussichtlich weiterhin wichtige Rollen bei der Weltmeisterschaft spielen.

    Unterdessen könnte Sarpreet Singh auch eine entscheidende Präsenz in der offensiven Mittelfeldrolle sein, wobei Spieler wie Matthew Garbett und Alex Rufer zur Verfügung stehen, um das Zentrum weiter zu verstärken.

    SpielerVerein
    Joe BellViking
    Marko StamenicSwansea
    Alex RuferWellington
    Ryan ThomasPEC Zwolle
    Lachlan BaylissNewcastle Jets
  • Chris Wood New Zealand 2025Getty

    Neuseeland bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Angreifer

    Im Angriffsdrittel ist Neuseeland mit einem echten Torjäger in Person von Chris Wood von Nottingham Forest gesegnet. Der Rekordtorschütze Neuseelands war immerhin in der Saison 24/25 der fünftbeste Torschütze der Premier League mit 20 Treffern in 36 Spielen.

    Ein Youngster, Ben Waine, könnte ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, nachdem er kürzlich von Mansfield Town zu Port Vale gewechselt ist.

    SpielerVerein
    Chris WoodNottingham Forrest
    Kosta BarbarousesWestern Sydney
    Jesse RandallAuckland City
    Sarpeet SinghWellington
    Ben WainePort Vale
    Callum McCowattSilkeborg IF
    Elijah JustMotherwell
    Ben OldSaint-Etienne
    Matt GarbettPeterborough
  • FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

    Neuseelands Starspieler

    Wenn Neuseeland bei der Weltmeisterschaft gut abschneiden will, werden sie ihre besten Spieler brauchen, die abliefern. Einer dieser Schlüsselstars ist Nottingham Forests Chris Wood, dessen Form für All-Whites-Fans von entscheidender Bedeutung sein wird. 

    Neben Wood werden Matthew Garbett, Sarpreet Singh und Ben Waine wichtige Rollen sowohl im Mittelfeld als auch im Angriff spielen und Woods im letzten Drittel unterstützen.

    Elijah Just, der im vergangenen Jahr zu Motherwell in die Scottish Premiership wechselte, ist ein weiteres junges Talent, das auf den Flügeln eine Waffe darstellen könnte.

    In der Defensive wird Tyler Bindon entscheidend sein, um die Abwehrreihe der All Whites anzuführen.

  • FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

    Voraussichtliche Aufstellung Neuseelands bei der Weltmeisterschaft 2026

    Max Crocombe ist derzeit der erfahrenste Torhüter im Kader  und wird voraussichtlich als Stammtorhüter bei der Weltmeisterschaft beginnen.

    In der Abwehr wird erwartet, dass das Außenverteidiger-Duo aus Tyler Bindon und Liberato Cacace besteht, während Finn Surman und Michael Boxall im Zentrum der Abwehrreihe stehen werden.

    Weiter geht es mit dem Mittelfeld: Das Trio aus Joe Bell, Marko Stamenic und Sarpreet Singh bildet ein gut ausbalanciertes und starkes Mittelfeld, das eine Schlüsselrolle beim Turnier spielen könnte.

    Im Angriff könnten die Youngster Elijah Just und Ben Waine von den Flügeln aus gefährlich werden. Der Anspielpunkt in der Mitte ist Chris Wood.

    Voraussichtliche Startelf Neuseelands (4-3-3): Crocombe; Cacace, Boxall, Surman, Bindon; Bell, Stamenic, Sarpreet; Eli Just, Wood, Ben Waine

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