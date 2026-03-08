Der FC Barcelona ist für kommende Saison auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger und hat laut Transferexperte Fabrizio Romano dabei auch Evan N’Dicka von der AS Roma ins Visier genommen.
Neuer Defensivmann für Hansi Flick: Schlägt Barcelona in der Serie A zu?
FC Barcelona: Evan N'Dicka als Alternative zu Luka Vuskovic?
Der Nationalspieler der Elfenbeinküste soll dabei als Alternative zu Luka Vuskovic gelten, der aktuell von Tottenham Hotspur an den Hamburger SV ausgeliehen ist und mit dessen Beratern die Katalanen bereits erste Gespräche geführt haben sollen.
Aber auch Alessandro Bastoni von Serie-A-Tabellenführer Inter Mailand soll in der Gunst der Verantwortlichen in Barcelona ganz weit oben stehen.
- AFP
Barcelona-Kandidat Evan N’Dicka Leistungsträger bei der Roma
N’Dicka derweil zählt bei der Roma zu den absoluten Leistungsträgern, verpasste in der aktuellen Spielzeit mit Ausnahme des Afrika Cups, wo im Viertelfinale nach einer 2:3-Niederlage gegen Ägypten Schluss war, keine einzige Partie.
Zuletzt konnte sich der 26-Jährige beim 3:3 gegen Juventus und beim 3:0 gegen Cremonense sogar zweimal in die Torschützenliste eintragen, zudem gelang ihm beim Auftakt der Europa League bei OGC Nizza ebenfalls ein Treffer.
- AFP
N’Dicka gewinnt Europa League mit Eintracht Frankfurt
Der Defensivmann, der aus der Jugend der AJ Auxerre entstammt, spielte vor seinem Engagement in Italien fünf Jahre für Eintracht Frankfurt, wo er 2022 die Europa League nach einem 5:4 im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Ranges gewinnen konnte. Im Sommer 2023 zog es N’Dicka dann ablösefrei in die Ewige Stadt, wo sein Vertrag noch bis 2028 läuft.
Evan N'Dicka: Leistungsdaten der Saison 2025/26
- Serie A: 22 Spiele, 2 Tore
- Europa League: 8 Spiele, 1 Tor
- Coppa Italia: 1 Spiel