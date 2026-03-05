Nach Informationen von Sky haben der FC Barcelona und dessen Cheftrainer Hansi Flick Interesse an einem Transfer des 19-jährigen Innenverteidigers angemeldet. So hätten bereits erste Gespräche zwischen den Katalanen und der Spielerseite stattgefunden, weitere konkrete Informationen sind dem Bericht allerdings nicht zu entnehmen.
Weil Barcelona und Hansi Flick dazwischen grätschen: FC Bayern München könnte bei angeblichem Transferkandidaten den Kürzeren ziehen
Vuskovic spielt beim HSV eine äußerst starke Saison, war auf Anhieb absolut gesetzt und ist einer der besten Innenverteidiger der laufenden Bundesliga-Saison. Zudem stellt er immer wieder seine Torgefahr unter Beweis: Vier Treffer sind ihm in 23 Einsätzen für den HSV bereits gelungen.
Aufgrund seiner Leistungen sollen deshalb einige große Klubs ein Auge auf den Kroaten geworfen haben. Unter anderem werden die Bayern gehandelt, zu möglichen Avancen des deutschen Rekordmeisters sagte Vuskovic jüngst der kroatischen Newsplattform Tportal: "Ja, das habe ich gehört. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber darüber werden wir im Sommer sprechen."
Auch ein HSV-Verbleib von Vuskovic ist nicht ausgeschlossen
Zum aktuellen Stand kehrt Vuskovic nach der Saison zu Tottenham Hotspur zurück, von wo aus er noch bis zum Saisonende an den HSV verliehen ist. In London steht er noch bis 2030 unter Vertrag, gleichzeitig ist auch ein Verbleib in der Hansestadt nicht gänzlich ausgeschlossen.
Geht es nach dem 19-Jährigen, würde er dort nämlich noch gerne mit seinem älteren Bruder Mario zusammenspielen, der derzeit noch aufgrund eines Dopingvergehens gesperrt ist. "Was mich angeht, hätte ich eigentlich kein Problem, wenn ich weiter für den HSV spielen würde. Mario wird im Herbst wieder spielen können, dann hätte ich die Chance, mit ihm zu spielen, was momentan mein größter Wunsch ist."
HSV-Direktor Claus Costa wiederum betonte, dass die letzte Entscheidung bei Tottenham liege: "Vertraglich gibt es keine Chance, dass er bleibt. Es ist eine reine Leihe und wir haben keine Handhabe, dass wir Luka aus längerer Sicht an den HSV binden können. Natürlich gibt es diese romantische Idee, dass Luka mit seinem Bruder Mario einmal zusammenspielt."
Luka Vuskovics Leistungsdaten beim HSV
- Spiele: 23
- Tore: 4
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 5