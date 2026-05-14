Müssen Spiele sogar unterbrochen oder verschoben werden? Forscher warnen vor großem Risiko bei der WM 2026

"Spieler und Fans sind bei der WM 2026 einem deutlich höheren Risiko für zermürbende Hitze und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt als beim Turnier 1994 auf demselben Kontinent", teilte WWA mit. Fans seien "sogar noch stärker gefährdet, da sie nicht von einer Vielzahl medizinischer Fachkräfte betreut werden", sagte Friederike Otto, Klimawissenschaftlerin und Mitbegründerin des WWA.

Laut Analyse könnten 26 der 104 Spiele bei mindestens 26 Grad Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) stattfinden. Der WBGT Index misst, wie gut der Körper sich bei Hitze, Feuchtigkeit, Sonne und Wind abkühlen kann und ist nicht gleichzusetzen mit der Temperatur in Grad Celsius. Die Spielergewerkschaft FIFPRO empfiehlt ab diesem Wert Trinkpausen, weil Hitzestress zu einem echten Risiko wird. Die FIFA hatte wegen der Hitze bereits für jede Halbzeit der Spiele in den 16 Stadien eine Abkühlpause vorgeschrieben.