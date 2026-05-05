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World Cup injured players GFXGetty/GOAL
Tom Maston und Daniel Buse

Mit Serge Gnabry, Xavi Simons und Rodrygo: Diese Stars fehlen bei der WM 2026

Weltmeisterschaft
Analysis
Brasilien
Rodrygo
Éder Militao
Frankreich
H. Ekitike
Niederlande
X. Simons
Deutschland
S. Gnabry
USA
Mexiko
FEATURES

Es ist die größte Fußballbühne der Welt - und doch können nicht alle Stars am Turnier in diesem Sommer teilnehmen.

Die WM 2026 geht in gut einem Monat los. Nach Jahren der Vorfreude und dramatischen Qualifikationsspielen bereiten sich die Spieler und Trainer auf das Turnier vor. Die Fans weltweit hielten in den vergangenen Wochen aber mehrfach den Atem an, wenn sich ein bekannter Spieler verletzte.

Nun könnten selbst leichte Blessuren die WM-Teilnahme gefährden - und deshalb kommt hier der Überblick über die größten Stars, die aufgrund von Verletzungen in den USA, Kanada und Mexiko nicht mit dabei sein können.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brasilien)

    Brasilien ist in der Offensive eigentlich stark besetzt, doch Nationaltrainer Carlo Ancelotti muss auf einen Spieler verzichten, mit dem er schon bei Real Madrid erfolgreich zusammengearbeitet und Titel geholt hat: Rodrygo zog sich Anfang März einen Kreuzbandriss zu.

    Im Liga-Spiel gegen Getafe verletzte sich Rodrygo schwer. Nun hat er bei der WM nicht die Gelegenheit, seinen Fehlschuss aus dem Viertelfinal-Elfmeterschießen der WM 2022 gegen Kroatien wiedergutzumachen.

    Neben Rodrygo fehlt der Selecao auch dessen Real-Teamkollege Eder Militao, der sich im April am Oberschenkel operieren ließ und deshalb bis Oktober ausfällt.

    Zudem bangt Ancelotti noch um den Einsatz von Estevao. Eine Oberschenkelverletzung im April beendete dessen Saison bei Chelsea vorzeitig.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (Frankreich)

    Ähnlich wie auch Brasilien ist auch Frankreich im Angriff äußerst gut bestückt. Mit Spielern wie Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise und Desire Doue verfügt Trainer Didier Deschamps über zahlreiche Top-Optionen - aber nicht mehr über Hugo Ekitike, der sich im April im Champions-League-Einsatz für Liverpool die Achillessehne riss.

    Ekitike debütierte erst im September für die Equipe Tricolore, doch nach einer guten ersten Saison bei den Reds, in der er 17 Tore in allen Wettbewerben erzielt hatte, kam er in den WM-Plänen seines Nationaltrainers vor, der sich nun nach einer Alternative umschauen muss.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Niederlande)

    Mit Xavi Simons fehlt den Niederlanden einer der Schlüsselspieler bei der WM. Ende April zog sich der Offensivspieler von Tottenham Hotspur im Duell mit den Wolverhampton Wanderers einen Kreuzbandriss zu.

    Trotz schwankender Leistungen in seinem ersten Jahr in der Premier League war Simons nach wie vor ein Fixpunkt im Team von Bondscoach Ronald Koeman. Seine Qualitäten, im Angriff Chancen für seine Teamkollegen zu kreieren, werden Oranje wahrscheinlich bei der Weltmeisterschaft fehlen.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Deutschland)

    In vier der letzten sieben Länderspiele des DFB-Teams trug sich Serge Gnabry in die Torschützenliste ein. Angesichts der Fragezeichen hinter dem angeschlagenen Kai Havertz und dem formschwachen Nick Woltemade wäre der Bayern-Star eine wichtige Option im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewesen - doch aus der WM-Teilnahme des Münchners wird nun nichts.

    Nach einer starken Saison beim FC Bayern München, in der er Jamal Musiala auf der Zehn hinter der Sturmreihe mit Michael Olise, Harry Kane und Luis Diaz glänzend ersetzte und zweistellige Werte bei den Toren und Vorlagen lieferte, zog er sich im April im Training einen Adduktorenriss zu.

  • Patrick Agyemang USMNT 2026Getty Images

    Patrick Agyemang (USA)

    Ein WM-Aus ist ohnehin schon bitter - aber besonders tragisch ist es, wenn das Turnier im eigenen Land stattfindet. US-Stürmer Patrick Agyemang muss sich mit diesem Schicksal abfinden, nachdem er sich in einem Spiel für Derby County schwer an der Achillessehne verletzt hat.

    Sein Platz im WM-Kader von Nationaltrainer Mauricio Pochettino wäre ihm zwar nicht sicher gewesen, doch Agyemang war in beiden Testspielen im März noch mit dabei und erzielte gegen Portugal ein Tor. Damit kommt er auf sechs Treffer in 14 Einsätzen für die USA.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Angel Malagon (Mexiko)

    Auch Co-Gastgeber Mexiko musste sich mit einem personellen Rückschlag abfinden: Stammtorhüter Luis Angel Malagon riss sich im Spiel von Club America die Achillessehne. Damit muss "El Tri" bei der WM auf den Gewinner des Goldenen Handschuhs als bester Keeper des letztjährigen Gold Cups verzichten.

    Während Malagon nun zuschauen muss, erhält wahrscheinlich Guillermo Ochoa an seiner Stelle die Möglichkeit, kurz vor seinem 41. Geburtstag bei seiner sechsten Weltmeisterschaft mit dabei zu sein.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".