Mit Serge Gnabry, Xavi Simons und Rodrygo: Diese Stars fehlen bei der WM 2026

Brasilien ist in der Offensive eigentlich stark besetzt, doch Nationaltrainer Carlo Ancelotti muss auf einen Spieler verzichten, mit dem er schon bei Real Madrid erfolgreich zusammengearbeitet und Titel geholt hat: Rodrygo zog sich Anfang März einen Kreuzbandriss zu.

Im Liga-Spiel gegen Getafe verletzte sich Rodrygo schwer. Nun hat er bei der WM nicht die Gelegenheit, seinen Fehlschuss aus dem Viertelfinal-Elfmeterschießen der WM 2022 gegen Kroatien wiedergutzumachen.

Neben Rodrygo fehlt der Selecao auch dessen Real-Teamkollege Eder Militao, der sich im April am Oberschenkel operieren ließ und deshalb bis Oktober ausfällt.

Zudem bangt Ancelotti noch um den Einsatz von Estevao. Eine Oberschenkelverletzung im April beendete dessen Saison bei Chelsea vorzeitig.