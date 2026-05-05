Mit Serge Gnabry, Xavi Simons und Rodrygo: Diese Stars fehlen bei der WM 2026

Die WM 2026 geht in gut einem Monat los. Nach Jahren der Vorfreude und dramatischen Qualifikationsspielen bereiten sich die Spieler und Trainer auf das Turnier vor. Die Fans weltweit hielten in den vergangenen Wochen aber mehrfach den Atem an, wenn sich ein bekannter Spieler verletzte.
Nun könnten selbst leichte Blessuren die WM-Teilnahme gefährden - und deshalb kommt hier der Überblick über die größten Stars, die aufgrund von Verletzungen in den USA, Kanada und Mexiko nicht mit dabei sein können.