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Fermin Lopez Barcelona 2025-26Getty

Bitter für Spanien! Stammspieler des FC Barcelona muss kurz vor der WM operiert werden

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Verletzungsschock für den Titelfavoriten! Ein Barca-Star muss sich kurz vor der WM einer Operation unterziehen.

Europameister Spanien muss bei der WM voraussichtlich ohne Fermin Lopez auskommen. Der Mittelfeldspieler von Meister FC Barcelona hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen und muss operiert werden. Das gaben die Katalanen am Montag bekannt.

  • Fermin Lopez erlitt Verletzung am Sonntag

    Lopez erlitt die Verletzung am Sonntagabend im Spiel gegen Real Betis (3:1). Der 23-Jährige hat bislang sieben Länderspiele absolviert und gehört zum vorläufigen 55er-Aufgebot der Spanier für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

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  • Fermin Lopez hatte WM-Nominierung ziemlich sicher

    Der Barca-Stammspieler hatte gute Karten, von Nationaltrainer Luis de la Fuente in den endgültigen Kader berufen zu werden.

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