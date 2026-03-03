Wie die spanische Sportzeitung Marca zunächst berichtete und die Königlichen wenig später bestätigten, zog sich der 25-Jährige die schwere Verletzung bei der 0:1-Niederlage der Madrilenen am Montagabend gegen den FC Getafe zu. Rodrygo war in der 55. Spielminute für Youngster Thiago Pitarch eingewechselt worden und blieb wenig später mit seinem Fuß im Rasen hängen.
Sechs bis sieben Monate Pause? Topstar von Real Madrid droht nach Kreuzbandriss das WM-Aus
Dennoch wurde er von Real-Coach Alvaro Arbeloa nicht vom Feld genommen und spielte bis zum Ende durch. Eine am Montag bei den Königlichen durchgeführte Untersuchung bestätigte die befürchtete Diagnose, weitere Tests sind für die nächsten Tage geplant.
Dem Marca-Bericht zufolge wird der Offensivspieler nun sechs bis sieben Monate pausieren müssen, was neben dem sicheren Saison-Aus bei Real Madrid auch bedeuten würde, dass er die im Juni beginnende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada unter seinem Ex-Coach Carlo Ancelotti mit der brasilianischen Nationalmannschaft verpasst.
- Getty Images
Real Madrid muss bereits auf Kylian Mbappe und Jude Bellingham verzichten
Besonders bitter: Rodrygo war erst kürzlich von einer Sehnenentzündung in den Kader der Madrilenen zurückgekehrt. Nachdem er die drei Ligaspiele gegen den FC Valencia, Real Sociedad und CA Osasuna verpasst hatte, feierte er gegen Getafe sein Verletzungs-Comeback.
Für Real Madrid verschärft sich die personelle Lage in der Offensive damit weiter. Am Montagabend musste Arbeloa bereits auf Stürmer Kylian Mbappe (Knieverletzung) und Jude Bellingham (Oberschenkelverletzung) verzichten, ein Ausfall von Rodrygo ist der nächste Rückschlag für den Real-Coach.
In der laufenden Saison war Rodrygo unter Arbeloas Vorgänger Xabi Alonso zunächst nicht gesetzt, seit der Übernahme des 43-Jährigen kam der Brasilianer aber immer häufiger als Startelfspieler zum Zug. In insgesamt 27 Spielen steuerte er drei Tore und sechs Assists bei.
Rodrygos Leistungsdaten in dieser Saison:
- Spiele: 27
- Minuten: 1106
- Tore: 3
- Assists: 6
- Gelbe Karten: 4
- Platzverweise: 1
