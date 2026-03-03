Sechs bis sieben Monate Pause? Topstar von Real Madrid droht nach Kreuzbandriss das WM-Aus

Besonders bitter: Rodrygo war erst kürzlich von einer Sehnenentzündung in den Kader der Madrilenen zurückgekehrt. Nachdem er die drei Ligaspiele gegen den FC Valencia, Real Sociedad und CA Osasuna verpasst hatte, feierte er gegen Getafe sein Verletzungs-Comeback.

Für Real Madrid verschärft sich die personelle Lage in der Offensive damit weiter. Am Montagabend musste Arbeloa bereits auf Stürmer Kylian Mbappe (Knieverletzung) und Jude Bellingham (Oberschenkelverletzung) verzichten, ein Ausfall von Rodrygo ist der nächste Rückschlag für den Real-Coach.

In der laufenden Saison war Rodrygo unter Arbeloas Vorgänger Xabi Alonso zunächst nicht gesetzt, seit der Übernahme des 43-Jährigen kam der Brasilianer aber immer häufiger als Startelfspieler zum Zug. In insgesamt 27 Spielen steuerte er drei Tore und sechs Assists bei.