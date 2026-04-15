Hugo Ekitike hat sich beim 0:2 des FC Liverpool im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstagabend gegen PSG einen Achillessehnenriss zugezogen.
Monatelange Zwangspause: Liverpool-Stürmer Hugo Ekitike verpasst auch die WM 2026
L'Equipe und Le Parisien schreiben übereinstimmend, dass sich mit dieser Diagnose die schlimmsten Befürchtungen zur Blessur des französischen Nationalspielers bestätigen. Von Liverpool gibt es noch kein offizielles Statement.
Der 23 Jahre alte Starneuzugang der Reds, der im vergangenen Sommer für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt an die Anfield Road gewechselt war, verletzte sich bei einem Antritt in der ersten Halbzeit ohne gegnerische Einwirkung und musste nach langer Behandlungspause vom Platz getragen werden.
LFC-Coach Arne Slot sagte noch am Dienstagabend: "Es sieht wirklich schlimm aus, aber es fällt mir schwer zu sagen, wie schlimm. Einen Spieler zu verlieren, ist etwas, das wir in dieser Saison schon oft erlebt haben." Für Ekitike sei es "besonders schwer", vor allem zu diesem Zeitpunkt der Saison.
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Hugo Ekitike fällt rund neun Monate lang aus
Laut L'Equipe werde Ekitike mit der schweren Blessur am Sprunggelenk rund neun Monate lang ausfallen. Das bedeutet für ihn nicht nur das Saisonaus, sondern auch das Verpassen der Weltmeisterschaft im Sommer sowie eines erheblichen Teils der kommenden Spielzeit.
Klub- und Nationalmannschaftskamerad Ibrahima Konate mutmaßte kurz nach dem Schlusspfiff des PSG-Spiels: "Ich denke, es ist eine sehr schlimme Verletzung. Ich will nicht zu viel darüber sprechen, mit all dem, was jetzt im Sommer auch wegen der WM passiert. Aber es ist sehr, sehr hart für ihn gerade. Ich bete für ihn!"
Ekitike wollte in der 28. Minute einen Ball in die Spitze von Dominik Szoboszlai erlaufen, trat an, rutschte leicht weg und ging unmittelbar danach zu Boden. Anschließend griff er sich direkt an die Ferse und schüttelte während der Behandlungspause immer wieder den Kopf.
Am Boden liegend wurde er auch von Spielern der gegnerischen Mannschaft getröstet, so hielten Achraf Hakimi und Willian Pacho die Hände des am Boden zerstörten Starstürmers während der Behandlung.
Hugo Ekitike spielt eine gute erste Saison in Liverpool
Ekitike ist in einer schwachen Saison des noch amtierenden Premier-League-Meisters einer der Lichtblicke. In 44 Pflichtspielen für Liverpool lieferte er 23 Scorerpunkte (17 Tore, 6 Assists).
Gegen Paris Saint-Germain kam Mohamed Salah für ihn in die Partie. Die 0:2-Niederlage und damit das Ausscheiden aus der Champions League vermochte auch der Ägypter in seinem letzten Königsklassenauftritt im Trikot der Reds nicht zu verhindern.
Die Rekordtransfers des FC Liverpool
- Aleksander Isak: Kam 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United
- Florian Wirtz: Kam 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen
- Hugo Ekitike: Kam 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt
- Darwin Nunez: Kam 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von Benfica
- Virgil van Dijk: Kam 2018 für 84,65 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton