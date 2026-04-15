Monatelange Zwangspause: Liverpool-Stürmer Hugo Ekitike verpasst auch die WM 2026

L'Equipe und Le Parisien schreiben übereinstimmend, dass sich mit dieser Diagnose die schlimmsten Befürchtungen zur Blessur des französischen Nationalspielers bestätigen. Von Liverpool gibt es noch kein offizielles Statement.

Der 23 Jahre alte Starneuzugang der Reds, der im vergangenen Sommer für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt an die Anfield Road gewechselt war, verletzte sich bei einem Antritt in der ersten Halbzeit ohne gegnerische Einwirkung und musste nach langer Behandlungspause vom Platz getragen werden.

LFC-Coach Arne Slot sagte noch am Dienstagabend: "Es sieht wirklich schlimm aus, aber es fällt mir schwer zu sagen, wie schlimm. Einen Spieler zu verlieren, ist etwas, das wir in dieser Saison schon oft erlebt haben." Für Ekitike sei es "besonders schwer", vor allem zu diesem Zeitpunkt der Saison.