"Die letzten Tage waren schwer zu verdauen": Serge Gnabry macht WM-Aus öffentlich

Gnabry, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) fest eingeplant war, hatte sich am vergangenen Wochenende einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen. Bayern rechnete daraufhin mit einer "längeren Pause", eine genaue Ausfallzeit für den 30-Jährigen ist weiterhin nicht bekannt. Für die WM hat Gnabry nun allerdings bereits traurige Gewissheit.

"Die letzten Tage waren schwer zu verdauen", schrieb Gnabry vor dem Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen: "Jetzt ist es an der Zeit, mich auf die Genesung zu konzentrieren und für die Saisonvorbereitung zurückzukommen."