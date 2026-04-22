Der Traum von der WM "ist für mich leider vorbei", schrieb der Offensivstar von Bayern München bei Instagram: "Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus unterstützen."
"Die letzten Tage waren schwer zu verdauen": Serge Gnabry macht WM-Aus öffentlich
Gnabry, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) fest eingeplant war, hatte sich am vergangenen Wochenende einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen. Bayern rechnete daraufhin mit einer "längeren Pause", eine genaue Ausfallzeit für den 30-Jährigen ist weiterhin nicht bekannt. Für die WM hat Gnabry nun allerdings bereits traurige Gewissheit.
"Die letzten Tage waren schwer zu verdauen", schrieb Gnabry vor dem Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen: "Jetzt ist es an der Zeit, mich auf die Genesung zu konzentrieren und für die Saisonvorbereitung zurückzukommen."
Nagelsmann äußert sich zu Gnabrys WM-Aus
Wie für Bayern ist die Verletzung von dem zuletzt so formstarken Gnabry auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Hiobsbotschaft. "Es tut mir sehr leid für Serge. Das ist gerade im Saisonendspurt, in dem so große und wichtige Spiele anstehen, eine ganz bittere Nachricht", hatte Nagelsmann zuletzt gesagt und berichtete, dass er mit dem Pechvogel nach Bekanntwerden seiner Verletzung telefoniert hatte: "Ich habe ihm gesagt, dass wir auch in der Nationalmannschaft alle hinter ihm stehen. Wir alle werden ihn bestmöglich unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".