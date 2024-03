Bereits zwei Monate vor dem Auftaktspiel zur Heim-EM 2024 beginnt MagentaTV mit der Vorberichterstattung zur Euro.

MagentaTV steigt als Anschmecker auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) bereits ab dem 15. April mit dem Sender "FUSSBALL.TV 1" in die Vorberichterstattung ein. Mit an Bord: Reporter-Legende Béla Réthy.

Geboten wird ein Mix aus aktuellen Infos, neuen Formaten, preisgekrönten Sportdokumentationen und Highlights der EM-Historie. Das teilte der Sender am Dienstag mit.