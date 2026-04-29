Man liegt offenbar "sehr weit auseinander"! Verliert der BVB bald einen Offensivstar?

Für den neuen Sportdirektor Ole Book entwickelt sich die Personalie des Nationalspielers damit bereits kurz nach seinem Amtsantritt zur absoluten Reifeprüfung. Dabei ließ Book nichts unversucht und suchte unmittelbar nach seinem Dienstbeginn am 23. März den Kontakt zur Gegenseite.

Es kam zum direkten Austausch mit keinem Geringeren als Jorge Mendes, dem einflussreichen Chef der Agentur "Gestifute", die das Management von Adeyemi unterstützt. In den Telefonaten zwischen BVB und Mendes wurden die Eckpfeiler abgesteckt, die Book zuvor intern mit Sport-Boss Lars Ricken definiert hatte. Doch die Harmonie hielt sich in Grenzen: Auch Mendes legte seine Vorstellungen offen dar - und das Resultat dieser ersten Annäherungsversuche ist ernüchternd.