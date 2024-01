Bei MagentaSport gibt es reihenweise Fußball live zu sehen. Was noch zum Angebot gehört und was das alles kostet, erklärt Euch GOAL.

MagentaSport ist in Deutschland im Bezug auf Sport-Liveübertragungen im TV und im Livestream ein bekannter Name. Der Streamingdienst ist auch für Nicht-Kunden der Telekom zu buchen.

Das umfangreiche Angebot von MagentaSport umfasst in erster Linie Mannschaftssportarten. Was der Streamingdienst der Telekom alles zu bieten hat und wie viel man dafür bezahlen muss, zeigt Euch GOAL in diesem Artikel.