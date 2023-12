Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup 2024? Die Spiele von Marokko, Ägypten, Senegal und Co. im TV und Livestream

Der Afrika-Cup ist eines der ersten Highlights des Fußballjahres 2024. Wo kann man die Spiele von Marokko und Co. live anschauen?

Der Afrika-Cup 2024 wird vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste stattfinden. 24 Mannschaften treten in der Gruppenphase an und träumen natürlich allesamt vom Titel.

Der Favoritenkreis ist wie immer relativ groß. Der WM-Vierte Marokko rechnet sich gute Chancen auf den Gewinn der Afrikameisterschaft aus, aber auch Nigeria, Ghana, Ägypten, Senegal, Kamerun, Algerien, Tunesien oder Gastgeber Elfenbeinküste muss man auf dem Schirm haben.

Mit Mohamed Salah, Sadio Mané oder Victor Osimhen darf man sich bei dem Turnier auf einige Weltstars freuen - und Spannung ist ohnehin garantiert.

Wo Ihr die Spiele des Afrika-Cups 2024 live im TV oder Stream anschauen könnt, erklärt Euch GOAL nun im Folgenden.

Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup 2024? Die Spiele von Marokko, Ägypten, Senegal und Co. im TV

Sportdigital Fussball hat sich die Übertragungsrechte am Afrika-Cup 2024 gesichert. Der TV-Sender wird die Partien live übertragen - um zuschauen zu können, muss man aber etwas bezahlen.

Es gibt mehrere Anbieter, über deren Pakete man den Empfang von Sportdigital buchen kann. HIER erhaltet Ihr nähere Informationen dazu.

Unter anderem MagentaSport stellt das Programm von Sportdigital im Rahmen seines Abos zur Verfügung. HIER könnt Ihr Euch ein Abonnement bei MagentaSport sichern.

Wo läuft der Afrika-Cup 2024? Das Turnier im LIVE STREAM sehen

Auch im LIVE-STREAM sind Sportdigital und MagentaSport zwei Optionen, um den Afrika-Cup 2024 live anzuschauen. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit.

Denn auch DAZN hat das Programm von Sportdigital im Rahmen seiner Abonnements im Angebot. Wer einen DAZN-Account hat, der empfängt damit auch Sportdigital Fussball. Also könnt Ihr die Spiele von Salah, Mané und Co. beim Afrika-Cup 2024 auch bei DAZN live sehen.

Alle Informationen zu den Paketen und Preisen bei DAZN bekommt Ihr noch einmal über diesen Link.

Den Afrika Cup 2024 im TV und STREAM sehen: Die Übertragung im Überblick

Turnier Afrika-Cup 2024 Austragungsort Elfenbeinküste Zeitraum 13. Januar bis 11. Februar 2024 Favoriten Elfenbeinküste, Nigeria, Äygpten, Ghana, Senegal, Kamerun, Algerien, Tunesien, Marokko Übertragung im TV und LIVE STREAM Sportdigital Fussball

DAZN

MagentaSport

Der Afrika Cup 2024 wird live auf DAZN, Sportdigital und MagentaSport übertragen: Die Partien am 1. Spieltag im Überblick