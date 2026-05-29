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Bolivia v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Kolumbien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Kolumbien

Alles, was Ihr über den Kader Kolumbiens für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Kolumbien geht als Geheimfavorit in die Weltmeisterschaft 2026. Unter Cheftrainer Nestor Lorenzo zeigte die Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren starke Leistungen. In der CONMEBOL-Qualifikationsgruppe traf das Team unter anderem auf Brasilien, Uruguay und Paraguay. Es belegte hinter Ecuador und Argentinien Platz drei und holte damit einen der sechs direkten Startplätze. 

Bis zum Finale der Copa América 2024 blieben "Los Cafeteros" unter Lorenzo in 28 Spielen ungeschlagen und haben seit dem Turnier 2022 in Katar einen deutlichen Aufschwung erlebt. Nach dem verpassten Turnier vor vier Jahren startete der Verband mit dem Programm "Fútbol con futuro" und investierte gezielt in den Neuaufbau der Nationalmannschaft.

James Rodríguez, der vor zwölf Jahren bei der WM in Brasilien seinen Durchbruch feierte, ist mit 34 Jahren noch immer dabei und will den Titel. Das Team um ihn herum gilt als talentiert, daher ist die Spannung groß. In der Gruppe K in den USA, Kanada und Mexiko trifft Kolumbien auf den erfahrenen Cristiano Ronaldo und Portugal, auf Usbekistan sowie auf DR Kongo.

Wer trägt entscheidend dazu bei, dass Kolumbien um den größten Pokal der Welt mitspielt? GOAL zeigt den Kader, über den die Mannschaft vor der Weltmeisterschaft verfügt.

  • Colombia v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Kolumbien bei der WM 2026, Kader: Torhüter

    Erfahrung dominiert im kolumbianischen Tor. Im Kader für 2026 sind alle drei Torhüter über 30 Jahre alt. 

    Dazu zählt der 37-jährige David Ospina, der auf ein letztes großes Turnier gewartet hat und aktuell für Atlético Nacional spielt. Seine Rückkehr soll auf dem Platz sofort Führungsstärke geben, doch vermutlich erhält Álvaro Montero den Vorzug und steht zwischen den Pfosten.

    Auch Camilo Vargas möchte vor seinem Rücktritt noch Spielpraxis sammeln, doch wie Ospina dürfte er vor allem als moralische Stütze fungieren, während Kolumbien seinen Ruf auf der Weltbühne zurückerlangen will.

    SpielerVerein
    Alvaro MonteroCA Vélez Sarsfield
    Camilo VargasAtlas Guadalajara
    David OspinaAtlético Nacional
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  • Uruguay v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Kolumbien bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    Fans werden in der kolumbianischen Abwehr viele bekannte Namen wiedererkennen, da mehrere Spieler mit Erfahrung in den europäischen Top-Ligen zum Team stoßen.

    Davinson Sánchez spielt regelmäßig für Galatasaray und gehörte zuvor zu den wichtigen Kräften bei Tottenham.

    Der frühere Everton-Innenverteidiger Yerry Mina spielte einst für den Premier-League-Klub und hat sich inzwischen beim italienischen Verein Cagliari etabliert. 

    Daniel Muñoz glänzte unter Oliver Glasner bei Crystal Palace und half beim FA-Cup-Sieg 2025. Seine Rolle ist offensiv wie defensiv wichtig, denn Kolumbien will über die Flügel Druck machen.

    SpielerVerein
    Jhon LucumiBologna
    Davinson SanchezGalatasaray
    Yerry MinaCagliari
    Johan MojicaRCD Mallorca
    Daniel MuñozCrystal Palace
    Santiago AriasCA Independiente
    Deiver MachadoNantes
    Willer DittaCruz Azul
  • James RodriguezGetty Images

    Kolumbien bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    Kapitän Rodriguez wird bei der Weltmeisterschaft im Mittelfeld vorangehen. Der Spieler von Minnesota United hat bereits Erfahrung in der US-Liga, wenn das Turnier startet. Der ehemalige Real-Madrid-Star wechselte Anfang Februar in die MLS. Die Liga verzeichnete damit neben Heung-Min Son, Lionel Messi und Luis Suárez einen weiteren Star.

    Der frühere Bayern-Profi erhält Unterstützung von weiteren Qualitätsspielern. Richard Rios wechselte vergangenes Jahr von Südamerika nach Portugal zu Benfica, verbesserte sich dort weiter und könnte bei der WM zu Kolumbiens wichtigsten Offensivwaffen gehören. 

    Munoz’ Teamkollege bei Palace, Jefferson Lerma, spielt ebenfalls weiterhin auf hohem Niveau und wird im Mittelfeld für solide defensive Arbeit sorgen. 

    Kevin Castano überzeugt technisch, ebenso wie Jhon Arias von den Wolves. Der Trainer könnte Arias zentral statt auf dem Flügel einsetzen, weil Kolumbien auf den Außenbahnen bereits gut besetzt ist.

    SpielerVerein
    Richard RiosBenfica
    Jefferson LermaCrystal Palace
    Kevin CastanoRiver Plate
    Gustavo PuertaRacing Santander
    Juan PortillaClub Atlético Paranaense
    Jorge CarrascalFlamengo
    James RodríguezMinnesota United
    Jhon AriasPalmeiras
    Juan QuinteroRiver Plate
    Jaminton CampazRosario Central
  • Luis Diaz Colombia 2025Getty Images

    Kolumbien bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    Falls euch der Kader Kolumbiens noch nicht begeistert hat, wird es die Sturmreihe ganz sicher tun. Angeführt vom Bayern-München-Star Luis Díaz verfügen "Los Cafeteros" über genügend Offensivkraft, um jedem Team der Welt Probleme zu bereiten. Díaz’ Zeit bei Bayern ist bislang ein voller Erfolg. Der ehemalige Flügelspieler von Liverpool hat in dieser Saison in der Bundesliga bereits an über 20 Toren mitgewirkt und ist auf dem besten Weg, in Deutschland zahlreiche Titel zu gewinnen.

    Luis Suárez könnte für Lorenzo die erste Wahl sein. Der Stürmer von Sporting ist in Topform und erzielt Woche für Woche Tore für den portugiesischen Verein.

    Aus der Perspektive eines erfahrenen Spielers hofft Jhon Córdoba auf Spielzeit, da Rafael Borré den Sprung nicht geschafft hat. 

    SpielerVerein
    Luis DiazBayern München
    Andres GomezVasco da Gama
    Luis SuárezSporting
    Jhon CórdobaFC Krasnodar
    CuchoReal Betis
  • FBL-WC-2026-COL-TRAININGAFP

    Kolumbiens Starspieler bei der WM 2026

    An Starpower mangelt es Kolumbien nicht. Von der Abwehr bis zum Sturm hat jede Position Spieler, die ein Spiel entscheiden können. In der Abwehr wird Daniel Muñoz’ Flankenspiel wichtig sein, um dichte Abwehrreihen zu knacken, während Davinson Sánchez’ Schnelligkeit und Zweikampfstärke ebenfalls entscheidend sein werden.

    Im Mittelfeld erhält Richard Ríos endlich die Chance, sein Können zu zeigen; an seiner Seite sichert Jefferson Lerma die Bälle. James Rodríguez ist zwar nicht mehr in seiner Blütezeit, doch sein Land vertraut darauf, dass er vorangeht und in seiner wahrscheinlich letzten Weltmeisterschaft noch einige magische Momente schafft.

    Im Angriff ist Kolumbien am gefährlichsten: Luis Díaz jagt jedem Verteidiger Angst ein, während Luis Suárez jede Gelegenheit zum Tor nutzt.

  • Colombia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Voraussichtliche Startelf Kolumbiens für die WM 2026

    Angriff ist die beste Verteidigung, und Kolumbien will in seinem WM-Kader Qualität vor rohe Kraft stellen. 

    Montero steht sicher im Tor, Sanchez und Munoz bilden die Abwehr. Im Mittelfeld starten voraussichtlich Rios, Lerma und Arias; Lorenzo findet so die Balance zwischen Technik und Defensive. 

    Im Sturm sollen Diaz, Rodriguez und Suarez spielen. Alle drei können ein Spiel allein entscheiden. Darum setzt Lorenzo auf dieses Sturm-Trio. 

    Voraussichtliche Startelf Kolumbiens (4-1-2-3): Montero, Muñoz, Lucumi, Sánchez, Mojica; Lerma, Ríos, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz

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