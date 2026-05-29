Kolumbien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Kolumbien geht als Geheimfavorit in die Weltmeisterschaft 2026. Unter Cheftrainer Nestor Lorenzo zeigte die Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren starke Leistungen. In der CONMEBOL-Qualifikationsgruppe traf das Team unter anderem auf Brasilien, Uruguay und Paraguay. Es belegte hinter Ecuador und Argentinien Platz drei und holte damit einen der sechs direkten Startplätze.

Bis zum Finale der Copa América 2024 blieben "Los Cafeteros" unter Lorenzo in 28 Spielen ungeschlagen und haben seit dem Turnier 2022 in Katar einen deutlichen Aufschwung erlebt. Nach dem verpassten Turnier vor vier Jahren startete der Verband mit dem Programm "Fútbol con futuro" und investierte gezielt in den Neuaufbau der Nationalmannschaft.

James Rodríguez, der vor zwölf Jahren bei der WM in Brasilien seinen Durchbruch feierte, ist mit 34 Jahren noch immer dabei und will den Titel. Das Team um ihn herum gilt als talentiert, daher ist die Spannung groß. In der Gruppe K in den USA, Kanada und Mexiko trifft Kolumbien auf den erfahrenen Cristiano Ronaldo und Portugal, auf Usbekistan sowie auf DR Kongo.

Wer trägt entscheidend dazu bei, dass Kolumbien um den größten Pokal der Welt mitspielt? GOAL zeigt den Kader, über den die Mannschaft vor der Weltmeisterschaft verfügt.