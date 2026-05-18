"Jeder wird es bereuen, dass die Saison so endet": Platzsturm wird zum Tiefpunkt eines dramatischen Abstiegs

Die Spieler wurden vom Feld geführt, während schwarze Leuchtfackeln auf den Platz flogen. Nantes-Trainer Vahid Halilhodzic (74) versuchte noch, die Fans zur Rede zu stellen und zurückzudrängen. "Ich sah mehrere vermummte Männer, ich versuchte, das zu verhindern, aber es waren viele Leute da und ein kräftiger Mann (vom Sicherheitsdienst, d. Red.) hinderte mich daran, 'Stopp, Stopp, Stopp' zu rufen", sagte Halilhodzic im Anschluss an sein letztes Spiel als Nantes-Trainer.

Nach einer langen Unterbrechung erklärte Schiedsrichterin Stéphanie Frappart, die örtlichen Behörden hätten aus Sicherheitsgründen die Absage des Spiels angeordnet. "Sportlich gesehen ist das sehr ernst. Der Verein steigt ab, und jetzt gibt es diese dramatische Situation, die alles noch schlimmer macht, mit dem Risiko von Sanktionen. Es ist traurig", sagte Halilhodzic: "Ich verstehe die frustrierende Saison, aber der Verein hat das nicht verdient." Nantes war als Tabellen-17. in die Partie gegangen und stand bereits als Absteiger fest.