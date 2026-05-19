Japan bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Japan hat sich nach dem Sieg gegen Bahrain in der AFC-Qualifikation im März als erste Mannschaft außerhalb der drei Gastgeberländer für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Die Mannschaft ist für ihre unterhaltsamen Auftritte und überraschenden Ergebnisse auf der größten Bühne bekannt.

Bei der WM 2022 gewannen sie ihre Gruppe und besiegten Spanien und Deutschland. Im Achtelfinale verloren sie im Elfmeterschießen gegen den Finalisten von 2018, Kroatien.

Die Samurai Blue nehmen 2026 erneut teil und wollen ihren Achtelfinal-Fluch beenden. Top-Talente aus Europa stehen zur Verfügung, und der langjährige Trainer Hajime Moriyasu sorgt für Stabilität. Der Kader ist offiziell bestätigt. Nun schauen wir uns die Mannschaft an, die 2026 in die USA, nach Kanada und Mexiko reisen wird.