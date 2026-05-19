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Japan bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Japan

Alles, was ihr über Japans Kader für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wissen müsst.

Japan hat sich nach dem Sieg gegen Bahrain in der AFC-Qualifikation im März als erste Mannschaft außerhalb der drei Gastgeberländer für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Die Mannschaft ist für ihre unterhaltsamen Auftritte und überraschenden Ergebnisse auf der größten Bühne bekannt.

Bei der WM 2022 gewannen sie ihre Gruppe und besiegten Spanien und Deutschland. Im Achtelfinale verloren sie im Elfmeterschießen gegen den Finalisten von 2018, Kroatien.

Die Samurai Blue nehmen 2026 erneut teil und wollen ihren Achtelfinal-Fluch beenden. Top-Talente aus Europa stehen zur Verfügung, und der langjährige Trainer Hajime Moriyasu sorgt für Stabilität. Der Kader ist offiziell bestätigt. Nun schauen wir uns die Mannschaft an, die 2026 in die USA, nach Kanada und Mexiko reisen wird.

  • zion suzuki-japan-after match-20250325(C)Kenichi Arai

    Torhüter

    Japan ist im Tor gut aufgestellt: Der Torhüter von Parma, Zion Suzuki, gilt als Favorit für den Platz zwischen den Pfosten bei den Samurai Blue. Seit dem Rücktritt von Shuichi Gonda im Jahr 2022 ist Suzuki Stammspieler in der Startelf.

    Keisuke Osako und Tomoki Hayakawa komplettieren das Trio; beide spielen in der J1 League und fungieren als Backup. Kosei Tani schaffte es nicht in den endgültigen Kader.

    SpielerVerein 
    Zion SuzukiParma
    Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
    Tomoki HayakawaKashima Antlers
    • Werbung
  • 20221205 yuto nagatomo(C)Getty images

    Verteidiger

    Der japanische Kader reist mit viel Erfahrung in der Abwehr auf Weltklasseniveau zur Weltmeisterschaft 2026. Der prominenteste Neuzugang ist der ehemalige Außenverteidiger von Inter Mailand, Yuto Nagatomo, der als erster asiatischer Spieler, der bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften zum Einsatz kommt, Geschichte schreiben wird. Auch der ehemalige Arsenal-Star Takehiro Tomiyasu hat den Sprung in den Kader geschafft und verstärkt die Abwehr mit seiner Erfahrung auf höchstem Niveau.

    Hiroki Ito vom FC Bayern München gilt als weitere Schlüsselfigur in der Abwehr. Verletzungen bremsten ihn in seiner ersten Saison bei den Bayern, doch nach seiner Rückkehr ist er unverzichtbar. Auch Junnosuke Suzuki bleibt für Moriyasu eine Option für die größte Bühne. Ein schwerer Schlag für den Kader ist Koki Machida von Hoffenheim. Er verpasst nach einer schweren Kreuzbandverletzung zu Beginn dieser Saison unglücklicherweise den Sprung in den endgültigen Kader.

    SpielerVerein
    Hiroki ItoBayern München
    Ko ItakuraAjax
    Takehiro TomiyasuAjax
    Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
    Ayumu SekoLe Havre AC
    Junnosuke SuzukiFC Kopenhagen
    Shogo TaniguchiSint-Truidense VV
    Yukinari SugawaraWerder Bremen (leihweise von Southampton)
    Yuto NagatomoFC Tokio
  • wataru endo-japan-20240905(C)Getty Images

    Mittelfeldspieler

    Japans offizielle Mittelfeldaufstellung stützt sich stark auf kampferprobte Erfahrung. Der Liverpool-Star Wataru Endo ist nach wie vor einer der einflussreichsten Spieler im Mittelfeld und kann auf über 70 Länderspiele für die Samurai Blue zurückblicken.

    Daichi Kamada von Crystal Palace ist ein weiterer erfahrener Spieler, der beim Turnier eine wichtige Rolle übernehmen soll. Yuito Suzuki, der kürzlich zum SC Freiburg gewechselt ist, kann entscheidende Impulse setzen. Kaishu Sano ergänzt den Kader und sorgt für mehr Tiefe.

    Allerdings muss das Mittelfeld ohne Sporting-CP-Star Hidemasa Morita auskommen, der wegen einer Verletzung ausfällt. Auch die Youngster Ryunosuke Sato und Kodai Sano schafften es nicht in den endgültigen Kader, was Moriyasus Vorliebe für erfahrene Führungsspieler im Mittelfeld unterstreicht.

    SpielerVerein
    Wataru EndoLiverpool
    Kaishu SanoMainz 
    Daichi KamadaCrystal Palace
    Ao TanakaLeeds United
    Yuito SuzukiSC Freiburg
  • keito-nakamura(C)Getty Images

    Angreifer

    Die japanische Mannschaft verfügt über solide Optionen in der Abwehr und im Mittelfeld, doch im Angriff ist sie in der Regel am gefährlichsten. Allerdings musste Moriyasus Team einen herben Doppelschlag hinnehmen, da die beiden Starflügelspieler Kaoru Mitoma und Takumi Minamino aufgrund von Verletzungen für das Turnier ausfallen.

    In die Bresche springt Takefusa Kubo von Real Sociedad, der nach wie vor zu den gefährlichsten Flügelspielern Europas zählt und im Alleingang den Unterschied ausmachen kann. Neben Kubo wird Stürmer Keito Nakamura eine entscheidende Rolle spielen. Seit seinem Debüt 2023 traf Nakamura in 24 Länderspielen zehnmal und liefert damit die nötige Durchschlagskraft.

    SpielerVerein
    Keito NakamuraReims
    Junya ItoGenk
    Takefusa KuboReal Sociedad
    Ritsu DoanEintracht Frankfurt
    Daizen MaedaCeltic
    Ayase UedaFeyenoord
    Koki OgawaNEC Nijmegen
    Keisuke GotoSt. Truiden
    Kento ShiogaiWolfsburg
  • Japan v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Japans Starspieler

    Trotz der Verletzungsrückschläge hat Japan weiter einen starken Angriff, ein ausgeglichenes Mittelfeld und eine solide Abwehr. Im Sturm sind Takefusa Kubo und Keito Nakamura die größten Torgefahren.Beide sind im letzten Drittel sehr gefährlich.

    Ritsu Doan von Freiburg zählt ebenfalls zum Stamm der Blue Samurai.

    Im Mittelfeld steuern Wataru Endo und Daichi Kamada das Tempo, während Kaishu Sano und Yuito Suzuki mit ihren Offensivaktionen für Gefahr sorgen können.

    In der Abwehr könnte der junge Hiroki Ito nach seiner Rückkehr aus der Verletzungspause eine Bereicherung sein; der Bayern-Star spielt in erster Linie als Innenverteidiger, kann aber auch als linker Außenverteidiger eingesetzt werden.

  • Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    Voraussichtliche Startelf Japans für die Weltmeisterschaft 2026

    Im Tor der japanischen Nationalmannschaft gilt Zion Suzuki als Favorit für die Position des Stammtorhüters. Er hat bei Parma in der Serie A beeindruckt und wird bei diesem Großereignis eine große Verantwortung tragen.

    Trainer Moriyasu setzt meist auf eine Dreierkette und wird bei der WM vermutlich ähnlich aufstellen. Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu und Ko Itakura bilden eine starke Abwehr, die Ruhe ausstrahlt.

    Das Mittelfeldquartett vereint die Erfahrung von Wataru Endo mit der Kreativität von Daichi Kamada und Ao Tanaka. Auch der junge Yuito Suzuki schafft wohl den Sprung in den Kader.

    Im Sturm sollen Nakamura und Kubo an der Seite von Ritsu Doan für Torgefahr sorgen.

    Voraussichtliche Startelf Japans (3-4-3): Z. Suzuki; Tomiyasu, Ito, Itakura; Y. Suzuki, Endo, Tanaka, Kamada; Nakamura, Doan, Kubo

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