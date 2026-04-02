Im Doppelpack mit einem aussortierten BVB-Star? Leon Goretzka erhält wohl gigantisches Vertragsangebot

Mit dem Vorstoß wolle der Leihverein von Niclas Füllkrug dem Bericht zufolge Juventus Turin im Transferpoker um den scheidenden Bayern-Star ausstechen. Goretzka sei besonders der Wunschkandidat von Milan-Trainer Massimiliano Allegri. Die Rossoneri bieten Goretzka demnach ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro plus Boni an.

Dass Goretzkas Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht mehr verlängert wird, hatte der Verein bereits Ende Januar bestätigt. Auch im Winter hätte Goretzka die Münchner bereits verlassen können, übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe ihm ein unterschriftsreifer Vertrag von Atletico Madrid vorgelegen. Goretzka stellte jedoch seinerseits klar, dass er die Saison beim FC Bayern zu Ende spielen und noch einmal auf Titeljagd mit den Münchnern gehen wolle.

"So sehr ich mich auch geehrt vom Interesse anderer internationaler Top-Klubs gefühlt habe, habe ich die Entscheidung getroffen, die Saison beim FC Bayern zu beenden", teilte der Nationalspieler vor wenigen Monaten mit. Er sei in einer Mannschaft, mit der es ihm auf und neben den Platz Spaß mache und habe in Vincent Kompany einen Trainer, der das Team wieder zu einer echten Einheit geformt habe: "Ich fühle mich diesem Team und dem Verein zutiefst verbunden. Unser gemeinsames Ziel ist es, im Mai wieder am Marienplatz zu stehen und gemeinsam mit EUCH die größten Titel zu feiern!"