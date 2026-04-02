Fenerbahce Istanbul soll sich laut Fanatik intensiv um die Dienste des deutschen Nationalspielers bemühen und dazu bereit sein, Leon Goretzka sämtliche Wünsche zu erfüllen, sollte er sich für eine Unterschrift beim türkischen Klub entscheiden.
Im Doppelpack mit einem aussortierten BVB-Star? Leon Goretzka erhält wohl gigantisches Vertragsangebot
Goretzka könnte riesiges Handgeld kassieren
Demnach biete Fenerbahce dem 31-Jährigen nicht nur einen langfristigen Dreijahresvertrag, sondern dazu auch noch ein Handgeld in Höhe von zehn Millionen Euro. Es sei zudem ein Treffen mit dem deutschen Trainer Domenico Tedesco, der zuletzt schwer erkrankt war, geplant. Neben Goretzka soll "Fener" zudem um die Dienste von Julian Brandt buhlen, der den BVB im Sommer ablösefrei verlassen wird.
Fenerbahce ist bei weitem nicht der einzige Klub, der um den im Sommer ebenfalls ablösefreien Goretzka buhlt. Jüngst berichtete die Gazzetta dello Sportüber einen Vorstoß der AC Milan, die Goretzka ebenfalls einen Dreijahresvertrag anbiete.
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Goretzka als Wunschspieler von Allegrie zu Milan?
Mit dem Vorstoß wolle der Leihverein von Niclas Füllkrug dem Bericht zufolge Juventus Turin im Transferpoker um den scheidenden Bayern-Star ausstechen. Goretzka sei besonders der Wunschkandidat von Milan-Trainer Massimiliano Allegri. Die Rossoneri bieten Goretzka demnach ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro plus Boni an.
Dass Goretzkas Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht mehr verlängert wird, hatte der Verein bereits Ende Januar bestätigt. Auch im Winter hätte Goretzka die Münchner bereits verlassen können, übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe ihm ein unterschriftsreifer Vertrag von Atletico Madrid vorgelegen. Goretzka stellte jedoch seinerseits klar, dass er die Saison beim FC Bayern zu Ende spielen und noch einmal auf Titeljagd mit den Münchnern gehen wolle.
"So sehr ich mich auch geehrt vom Interesse anderer internationaler Top-Klubs gefühlt habe, habe ich die Entscheidung getroffen, die Saison beim FC Bayern zu beenden", teilte der Nationalspieler vor wenigen Monaten mit. Er sei in einer Mannschaft, mit der es ihm auf und neben den Platz Spaß mache und habe in Vincent Kompany einen Trainer, der das Team wieder zu einer echten Einheit geformt habe: "Ich fühle mich diesem Team und dem Verein zutiefst verbunden. Unser gemeinsames Ziel ist es, im Mai wieder am Marienplatz zu stehen und gemeinsam mit EUCH die größten Titel zu feiern!"
Goretzka-Poker: Arsenal angeblich in der Pole Position
Im Sommer wird Goretzka zunächst mit dem DFB-Team zur WM in den USA, Kanada und Mexiko reisen, ehe er anschließend eine Entscheidung über seine Zukunft treffen muss. An Interessenten wird es auch dann nicht mangeln. Auch einige Top-Klubs aus England - laut Bild-Zeitung das Wunschziel von Goretzka - sollen bereits ihr Interesse bekundet haben.
Der FC Arsenal soll demnach die besten Chancen haben, da die Gunners als aktueller Tabellenführer im Gegensatz zu den ebenfalls interessierten Tottenham Hotspur in der kommenden Saison sicher in der Champions League und nicht womöglich in der zweiklassigen Championship spielen werden. Ein konkretes Angebot von den Gunners habe es aber noch nicht gegeben.
Aus der Serie A soll auch Inter Mailand an den Diensten von Goretzka interessiert sein, es wird zudem erwartet, dass Atletico Madrid im Sommer erneut und ebenfalls seinen Hut in den Ring werfen wird.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.