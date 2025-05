Davide Frattesi von Inter Mailand hat behauptet, er habe nach seinem Jubel über sein Siegtor gegen Barcelona in der Champions League "fast einen Black

Inter Mailands Matchwinner Davide Frattesi schlug der ausgelassene Jubel über den 4:3-Treffer in der Verlängerung gegen den FC Barcelona ziemlich auf die körperliche Verfassung. Das verriet der Siegtorschütze im Anschluss an das dramatische Duell mit den Blaugrana, an dessen Ende für Inter der Einzug in das Endspiel der Champions League stand.