Frattesi trifft, Sommer hält: Inter zieht nach epischem Halbfinale gegen Barcelona ins Finale der Champions League ein

Das Halbfinal-Rückspiel überbietet das dramatische erste Duell noch einmal. Am Ende jubelt Inter nach einem Kraftakt.

Die abgezockten Mentalitätsmonster von Inter Mailand haben den Zauberzirkus des FC Barcelona gestoppt - und Hansi Flicks Hoffnungen auf ein "Finale dahoam" in einem denkwürdigen Duell zerstört. Nach dem Hinspiel-Spektakel (3:3) setzte sich der italienische Meister in einem weiteren mitreißenden Schlagabtausch mit 4:3 (3:3, 2:0) nach Verlängerung gegen das Team des früheren Bundestrainers durch und greift nun in Flicks alter Heimat München am 31. Mai nach dem vierten Henkelpott der Vereinsgeschichte.

Im Fußballtempel San Siro brachten Lautaro Martínez (21.) und Hakan Calhanoglu (45.+1, Foulelfmeter nach Videobeweis) überlegene Mailänder scheinbar komfortabel in Führung. Die Katalanen schlugen jedoch wie schon vor einer Woche durch Eric García (54.), den Ex-Leipziger Dani Olmo (60.) und Raphinha (87.) zurück. Francesco Acerbi (90.+3) sorgte dann für eine weitere Wendung, ehe Davide Frattesi (99.) Inter zum siebten Mal ins Endspiel der Königsklasse schoss. Nie fielen in einem Halbfinal-Duell der Champions League mehr Tore als in diesen beiden Spielen.