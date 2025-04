Das 2:1 in München ist nicht nur der Siegtreffer, sondern für Frattesi auch ein hochemotionales Tor nach einem schweren Tag.

Davide Frattesi hat den 2:1-Siegtreffer für Inter Mailand im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Bayern München seiner kürzlich verstorbenen Großmutter gewidmet. Der italienische Nationalspieler hatte den Tod seiner Oma am Tag der Partie verkündet - und nach seinem Tor erst emotional gejubelt, um dann in den Armen seiner Teamkollegen in Tränen auszubrechen.