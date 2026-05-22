"Come Together" singt John Lennon, der legendäre Beatles-Beat tönt aus den Boxen und die Namen der 26 Auserwählten um Superstar Harry Kane flimmern über den Bildschirm. Mit einem fulminanten Film hat Thomas Tuchel seine "England Squad" für die Weltmeister-Mission enthüllt - doch für seine hammerharten Kader-Entscheidungen hagelte es auch Kritik.
"Genie" oder "Katastrophe": Thomas Tuchels WM wird kontrovers diskutiert
"Wer glaubt, dieser Kader könne die Weltmeisterschaft gewinnen", kommentierte das Boulevardblatt The Sun bissig, "sollte sich mal den Kopf untersuchen lassen". Es gebe nur zwei Möglichkeiten: Entweder werde Tuchel nach dem Finale am 19. Juli "als Genie gefeiert", oder die WM ende in einer "Katastrophe". Klar ist: Für Tuchel zählt 60 Jahre nach dem Triumph von Wembley nur der Titel, das lange Warten soll endlich ein Ende haben.
Angeführt von Kapitän Kane und Jude Bellingham, aber überraschend ohne die beiden Offensivstars Cole Palmer und Phil Foden sowie Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold und Abwehr-Routinier Harry Maguire starten die Three Lions ins WM-Rennen. Mit Morgan Gibbs-White von Nottingham Forest sowie Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) bekamen auch die beiden derzeit besten englischen Torschützen der Premier League kein Ticket. Dafür aber sensationell Angreifer Ivan Toney vom saudi-arabischen Klub Al-Ahli.
Thomas Tuchel: "Es ist schwer, alle zufrieden zu stellen"
Die beißende Kritik an seinen Entscheidungen perlt zumindest äußerlich an Tuchel ab. "Es ist schwer, alle zufrieden zu stellen, aber wir müssen einen Kader aufstellen, den wir lieben und von dem wir überzeugt sind", sagte Tuchel am Freitag. Er selbst scheue sich nicht vor "harten Entscheidungen. Ich habe die Spieler, die es bis ganz nach oben schaffen können. Es geht um die Energie, die Verbindungen und die Chemie."
Wohl auch deshalb ist "Come Together" bewusst gewählt. Das Gemeinsame steht im Vordergrund, das Team. Nach der perfekten Qualifikation mit acht Siegen in acht Spielen will sich der deutsche Coach, der seit Anfang 2025 auf der englischen Trainerbank sitzt, die WM-Kampagne nicht von vermeintlichen Stinkstiefeln kaputt machen lassen.
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Thomas Tuchel stellt klar: "Das Team stand immer im Mittelpunkt"
"Wir haben gesagt, wir wollen das beste Team, nicht die talentiertesten Spieler. Das Team stand immer im Mittelpunkt", sagte Tuchel. Und so sind plötzlich nur noch 14 Spieler dabei, die vor zwei Jahren in Deutschland Vize-Europameister geworden waren. Für elf Profis wird die WM dagegen das erste große Turnier ihrer Karriere sein.
England trifft in Gruppe L auf Kroatien (17. Juni), Ghana (23. Juni) und Panama (27. Juni). Anfang Juni fliegen Tuchel und Co. zur finalen Vorbereitung in die USA. "Ich kann es kaum erwarten, mit den Jungs dort zu sein und hoffentlich eine fantastische Erfahrung zu machen", schrieb Kane am Freitag bei Instagram. Von solchen Momenten "träumt man schon als Kind. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen!!"
Wo das WM-Abenteuer enden soll? Daraus macht der Film zur Kader-Bekanntgabe kein Geheimnis - er spielt in New York, dem Ort des großen Finals.
Englands WM-Kader in der Übersicht
- Tor: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- Abwehr: Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
- Mittelfeld: Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
- Angriff: Harry Kane (FC Bayern), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona/Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)