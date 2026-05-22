"Genie" oder "Katastrophe": Thomas Tuchels WM wird kontrovers diskutiert

"Wer glaubt, dieser Kader könne die Weltmeisterschaft gewinnen", kommentierte das Boulevardblatt The Sun bissig, "sollte sich mal den Kopf untersuchen lassen". Es gebe nur zwei Möglichkeiten: Entweder werde Tuchel nach dem Finale am 19. Juli "als Genie gefeiert", oder die WM ende in einer "Katastrophe". Klar ist: Für Tuchel zählt 60 Jahre nach dem Triumph von Wembley nur der Titel, das lange Warten soll endlich ein Ende haben.

Angeführt von Kapitän Kane und Jude Bellingham, aber überraschend ohne die beiden Offensivstars Cole Palmer und Phil Foden sowie Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold und Abwehr-Routinier Harry Maguire starten die Three Lions ins WM-Rennen. Mit Morgan Gibbs-White von Nottingham Forest sowie Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) bekamen auch die beiden derzeit besten englischen Torschützen der Premier League kein Ticket. Dafür aber sensationell Angreifer Ivan Toney vom saudi-arabischen Klub Al-Ahli.