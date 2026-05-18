Ganz bittere Nachrichten? Lamine Yamal droht ein WM-Drama

Einem Bericht von The Athletic zufolge wird die Oberschenkelverletzung, an der Yamal derzeit laboriert, einen Einsatz des Offensivspielers vom FC Barcelona in Spaniens WM-Auftaktspiel gegen Kap Verde am 15. Juni verhindern.

Zudem soll Yamal möglicherweise nicht nur für den Start ausfallen, auch hinter einem Mitwirken des 18-Jährigen im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien (21. Juni) steht laut The Athletic ein großes Fragezeichen.

Yamal hatte sich Ende April in Barcas Ligaspiel gegen Celta Vigo (1:0) bei der Ausführung eines Elfmeters verletzt, ein Muskelriss im Oberschenkel wurde diagnostiziert. Im Saisonfinale konnte der Hochbegabte nicht mehr für die Katalanen auflaufen, The Athletic zufolge besteht reger Austausch zwischen dem spanischen Fußballverband, Barca und Yamal. So sollen Mitglieder aus dem medizinischen Stab der Nationalmannschaft regelmäßig in Barcelona sein, um die Rehabilitation des großen WM-Hoffnungsträgers zu begleiten.