Rund um die WM-Teilnahme von Superstar Lamine Yamal gibt es offenbar ganz schlechte Nachrichten für die spanische Nationalmannschaft.
Ganz bittere Nachrichten? Lamine Yamal droht ein WM-Drama
Lamine Yamal fehlt Spanien wohl mindestens im WM-Auftaktspiel
Einem Bericht von The Athletic zufolge wird die Oberschenkelverletzung, an der Yamal derzeit laboriert, einen Einsatz des Offensivspielers vom FC Barcelona in Spaniens WM-Auftaktspiel gegen Kap Verde am 15. Juni verhindern.
Zudem soll Yamal möglicherweise nicht nur für den Start ausfallen, auch hinter einem Mitwirken des 18-Jährigen im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien (21. Juni) steht laut The Athletic ein großes Fragezeichen.
Yamal hatte sich Ende April in Barcas Ligaspiel gegen Celta Vigo (1:0) bei der Ausführung eines Elfmeters verletzt, ein Muskelriss im Oberschenkel wurde diagnostiziert. Im Saisonfinale konnte der Hochbegabte nicht mehr für die Katalanen auflaufen, The Athletic zufolge besteht reger Austausch zwischen dem spanischen Fußballverband, Barca und Yamal. So sollen Mitglieder aus dem medizinischen Stab der Nationalmannschaft regelmäßig in Barcelona sein, um die Rehabilitation des großen WM-Hoffnungsträgers zu begleiten.
- Qatar Supreme Committee
Yamal-Ausfall würde Spaniens WM-Hoffnungen schmälern
Bei der Furia Roja wird man darauf hoffen, dass Yamal möglicherweise im abschließenden Vorrundenspiel gegen den stärksten Gruppengegner Uruguay am 26. Juni auf den Platz zurückkehren kann. Ein Ausfall des Barca-Stars in der heißen Phase der WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada würde die Spanier hart treffen.
Vor allem mit einem gesunden Yamal ist der Europameister einer der absoluten Topfavoriten auf den WM-Titel. Schon bei der erfolgreichen EM vor zwei Jahren, als Spanien im Finale England bezwingen konnte, nahm der damals im Großteil des Turniers erst 16-jährige Yamal eine entscheidende Rolle ein.
Mittlerweile hat Yamal 25 Länderspiele absolviert, dabei gelangen ihm sechs Tore. Auch in der WM-Qualifikation mussten die Spanier auf ihren besten Spieler häufig verzichten, in vier der sechs Partien fehlte Yamal verletzt.
Fehlt Lamine Yamal zum WM-Auftakt? Spaniens nächste Spiele
Termin
Spiel
Wettbewerb
4. Juni
Spanien vs. Irak
Testspiel
8. Juni
Peru vs. Spanien
Testspiel
15. Juni
Spanien vs. Kap Verde
WM 2026
21. Juni
Spanien vs. Saudi-Arabien
WM 2026
26. Juni
Uruguay vs. Spanien
WM 2026
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.