Frankreich bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Frankreich ist seit jeher eine der Top-Nationen im Weltfußball, insbesondere im vergangenen Jahrzehnt. Nach einer enttäuschenden WM 2014, bei der Les Bleus in der Gruppenphase ausschieden, rehabilitierten sie sich mit einem grandiosen Comeback bei der WM 2018 in Russland. Gespickt mit Qualitätsspielern auf jeder Position sicherte sich Frankreich durch einen Final-Sieg gegen Kroatien den zweiten WM-Titel nach dem Triumph 1998.

2022 wurde Frankreich erneut zu den Top-Favoriten gezählt und schaffte es bis ins Finale. Allerdings wurden das Team dann von Argentinien und Lionel Messi gestoppt.

Trotz der Niederlage wurden die Fans Zeugen einer der größten individuellen Leistungen auf der größten Bühne, als Kylian Mbappe bis zum allerletzten Moment kämpfte und erst der zweite Spieler wurde, der in einem WM-Finale einen Hattrick erzielte, nach Englands Geoff Hurst im Jahr 1966.

Die WM 2026 könnte nun für Trainer Didier Deschamps das letzte Turnier sein - und erneut ist der Titel das große Ziel. Mit Blick auf den unglaublichen Kader sind die Franzosen bestens aufgestellt, denn einige der größten Stars des Weltfußballs stehen ihnen zur Verfügung.

Deschamps benannte am 14. Mai einen 26-Mann-Kader und hatte schon vorher einige Überraschungen angekündigt. GOAL zeigt die Spieler, die Frankreich zur Verfügung stehen.