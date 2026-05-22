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France national football teamGetty/GOAL

Frankreich bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Frankreich

Der Kader Frankreichs für die WM 2026 steht fest. Wer es ins Aufgebot geschafft hat, erfahrt Ihr hier.

Frankreich ist seit jeher eine der Top-Nationen im Weltfußball, insbesondere im vergangenen Jahrzehnt. Nach einer enttäuschenden WM 2014, bei der Les Bleus in der Gruppenphase ausschieden, rehabilitierten sie sich mit einem grandiosen Comeback bei der WM 2018 in Russland. Gespickt mit Qualitätsspielern auf jeder Position sicherte sich Frankreich durch einen Final-Sieg gegen Kroatien den zweiten WM-Titel nach dem Triumph 1998.

2022 wurde Frankreich erneut zu den Top-Favoriten gezählt und schaffte es bis ins Finale. Allerdings wurden das Team dann von Argentinien und Lionel Messi gestoppt.

Trotz der Niederlage wurden die Fans Zeugen einer der größten individuellen Leistungen auf der größten Bühne, als Kylian Mbappe bis zum allerletzten Moment kämpfte und erst der zweite Spieler wurde, der in einem WM-Finale einen Hattrick erzielte, nach Englands Geoff Hurst im Jahr 1966.

Die WM 2026 könnte nun für Trainer Didier Deschamps das letzte Turnier sein - und erneut ist der Titel das große Ziel. Mit Blick auf den unglaublichen Kader sind die Franzosen bestens aufgestellt, denn einige der größten Stars des Weltfußballs stehen ihnen zur Verfügung.

Deschamps benannte am 14. Mai einen 26-Mann-Kader und hatte schon vorher einige Überraschungen angekündigt. GOAL zeigt die Spieler, die Frankreich zur Verfügung stehen.

  • ACF Fiorentina v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Frankreich bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Torhüter

    Bei den Torhütern mangelt es Frankreich nicht an zuverlässigen Optionen. Mike Maignan von der AC Milan ist derzeit die erste Wahl und wird voraussichtlich beim Turnier für Les Bleus beginnen.

    Brice Samba ist ebenfalls ein zuverlässiger Keeper. West Hams Alphonse Areola wurde hingegen nicht berücksichtigt.

    SpielerVerein 
    Mike MaignanAC Milan
    Robin RisserLens
    Brice SambaRennes
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  • William Saliba France 2024Getty Images

    Frankreich bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Verteidiger

    Spieler wie Jules Kounde, Ibrahima Konate und William Saliba sind nicht nur Stars bei ihren jeweiligen Klubs, sondern gehören auch zu den besten Verteidigern in Europa und der Welt. Kounde war unter Hansi Flick bei Barcelona herausragend, während Konate sich als die Nummer-ein-Option an der Seite von Virgil van Dijk bei Liverpool etabliert hat. Saliba wiederum war maßgeblich daran beteiligt, die Abwehrreihe des neuen englischen Meisters Arsenal zusammenzuhalten.

    Letztlich wird Deschamps bei der Finalisierung seiner Defensive vor einem Dilemma stehen, aber es ist sicherlich die Qual der Wahl, die jeder Trainer gerne hätte.

    SpielerKlub
    Ibrahima KonateLiverpool
    Jules KoundeBarcelona
    Theo HernandezAl-Hilal
    Lucas HernandezPSG
    Lucas DigneAston Villa
    Malo GustoChelsea
    Dayot UpamecanoBayern Munich
    William SalibaArsenal
    Maxence LacroixCrystal Palace
  • Michael Olise France 03232025(C)Getty Images

    Frankreich bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Mittelfeldspieler

    Ähnlich wie in der Abwehr verfügt Frankreich im Mittelfeld über eine Fülle an Qualitätsspielern. Michael Olise ist seit seinem Wechsel von Crystal Palace zu Bayern München herausragend gewesen. Olise besitzt Dribbling- und Spielmacherfähigkeiten, die ihn zu einem der besten offensiven Mittelfeldspieler Europas machen.

    Manchester Citys Rayan Cherki ist ein weiteres Spieler, der in Deschamps große Plänen eine wichtige Rolle spielen wird. Real Madrids Aurelien Tchouameni ist unter Deschamps ein zuverlässiger Leistungsträger gewesen und wird ebenfalls voraussichtlich eine wichtige Rolle bei der Weltmeisterschaft spielen.

    Warren Zaire-Emery glänzte für PSG in der Ligue 1 und zeigte Reife und Gelassenheit, obwohl er noch ein Teenager ist.

    Matteo Guendouzi und Eduardo Camavinga fehlen diesmal im Kader, N'Golo Kante dürfte hingegen vor seinem letzten großen Turnier stehen.

    SpielerVerein
    Michael OliseBayern München
    Aurelien TchouameniReal Madrid
    Adrien RabiotAC Milan
    Warren Zaire-EmeryPSG
    Manu KoneRoma
    Rayan CherkiManchester City
    N'Golo KanteFenerbahce
  • Austria v France: Group D - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Frankreich bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Angreifer

    Les Bleus sind in der Abwehr und im Mittelfeld gut besetzt - und im Angriff noch besser. Real Madrids Kylian Mbappe hat bereits in zwei WM-Endspielen getroffen. Der Gewinner des Goldenen Schuhs der WM 2022 wird beim Turnier 2026 erneut zu den Top-Anwärtern auf viele Tore gehören.

    Mbappe auf den Flügeln unterstützt ein weiterer Star, der mit viel Tempo und außergewöhnlichen Dribblings gesegnet ist: Ousmane Dembele von Paris Saint-Germain. Der Ex-Barcelona-Flügelspieler hat seit seinem Wechsel zurück nach Frankreich zu seiner Form zurückgefunden und denm Ligue-1-Giganten dabei geholfen, unter Luis Enrique den allerersten Champions-League-Titel der Klub-Geschichte zu gewinnen. 

    Neben Dembele sind auch zwei seiner PSG-Teamkollegen, Desire Doue und Bradley Barcola, dabei. Hugo Ekitike fällt verletzungsbedingt aus, während Maghnes Akliouche das Vertrauen von Deschamps und damit auch ein WM-Ticket erhalten hat.

    SpielerVerein
    Kylian MbappeReal Madrid
    Desire DouePSG
    Ousmane DembelePSG
    Marcus ThuramInter Mailand
    Jean-Phillipe MatetaCrystal Palace
    Bradley BarcolaPSG
    Maghnes AklioucheMonaco
  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-CROAFP

    Frankreichs Starspieler

    Didier Deschamps ist mit Starspielern bestens ausgestattet. Dennoch sind es wieder einmal Kylian Mbappe und der Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele, die voraussichtlich Frankreichs wichtigste Waffen bei der Weltmeisterschaft sein werden. Desire Doue, der zum besten jungen Spieler der Champions League gewählt wurde, könnte ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen.

    Neben den Stürmern wird erwartet, dass Michael Olise aus dem Mittelfeld heraus Chancen kreiert. Olise ist zudem ein herausragender Standardschütze.

    N'Golo Kante wird ebenfalls ein wichtiger Teil des Kaders sein und eine entscheidende Rolle dabei spielen, das Mittelfeld zu stabilisieren und das Tempo für Les Bleus zu kontrollieren.

    Unterdessen wird hinten Arsenals William Saliba zusammen mit Jules Kounde entscheidend sein. 

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-FRAAFP

    Voraussichtliche Startelf Frankreichs für die Weltmeisterschaft 2026

    Obwohl Frankreich über einen großen Kader verfügt, gibt es einige Spieler, die schlichtweg nicht aus der Mannschaft zu streichen sind. Einer davon ist Kylian Mbappe. Der Star von Real Madrid hatte in dieser Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, aber wenn der Franzose wieder vollständig fit ist, wird er ein zentraler Bestandteil der Equipe Tricolore.

    Deschamps hat konsequent eine 4-2-3-1-Formation bevorzugt, wobei Theo Hernandez und Jules Kounde voraussichtlich auf den Außenverteidigerpositionen beginnen werden. Unterdessen werden die Franzosen auf eine starke Innenverteidigerpaarung setzen, wobei William Saliba und Dayot Upamecano als die idealen Optionen gelten.

    In der Offensive werden Kylian Mbappe, Michael Olise und Ousmane Dembele wahrscheinlich das Angriffstrio bilden. Rayan Cherki von Manchester City könnte nach seinen überzeugenden Leistungen unter Pep Guardiola ebenfalls einen Startplatz ergattern.

    Voraussichtliche Frankreich-Startelf (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Cherki; Mbappe

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