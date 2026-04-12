"Es wird alles explodieren!" Fußballprofi löst mit Bombendrohung Panik aus

Die offensichtlich als "Scherz" gemeinte Aktion ereignete sich demnach auf der Reise von Gimnasia de Jujuy zum Auswärtsspiel in der Primera Nacional bei Agropecuario nach Buenos Aires.

Ein in den sozialen Medien kursierendes Video zeigt, wie der Spieler in Handschellen und vor den Augen zahlreicher Passagiere von Sicherheitskräften aus dem Flugzeug geführt wird. Einige Zeugen berichteten, Endrizzi habe sogar gesagt: "Es wird alles explodieren", wodurch die Situation weiter eskalierte.

Die Bombendrohung führte zu einer umgehenden Evakuierung des Flugzeuges, woraufhin Sicherheitskräfte die Maschine untersuchten. Eine tatsächliche Bedrohungslage bestand demnach nicht, dennoch zog die Situation zahlreichen Flugverspätungen nach sich, von denen rund 1.000 Passagiere betroffen waren.







