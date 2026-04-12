Wie mehrere argentinische Medien übereinstimmend berichten, soll Verteidiger Jesus David Emiliano Endrizzi auf einem Flug von San Salvador de Jujuy nach Buenos Aires kurz vor dem Start im Innenraum der Maschine laut "Bombe" gerufen und die mitreisenden Passagiere damit in Panik versetzt haben.
"Es wird alles explodieren!" Fußballprofi löst mit Bombendrohung Panik aus
Bombendrohung sollte ein "Scherz" sein
Die offensichtlich als "Scherz" gemeinte Aktion ereignete sich demnach auf der Reise von Gimnasia de Jujuy zum Auswärtsspiel in der Primera Nacional bei Agropecuario nach Buenos Aires.
Ein in den sozialen Medien kursierendes Video zeigt, wie der Spieler in Handschellen und vor den Augen zahlreicher Passagiere von Sicherheitskräften aus dem Flugzeug geführt wird. Einige Zeugen berichteten, Endrizzi habe sogar gesagt: "Es wird alles explodieren", wodurch die Situation weiter eskalierte.
Die Bombendrohung führte zu einer umgehenden Evakuierung des Flugzeuges, woraufhin Sicherheitskräfte die Maschine untersuchten. Eine tatsächliche Bedrohungslage bestand demnach nicht, dennoch zog die Situation zahlreichen Flugverspätungen nach sich, von denen rund 1.000 Passagiere betroffen waren.
Klub erwägt Vertragsauflösung nach Bombendrohung
In einem von der betroffenen Airline flybondi veröffentlichten Statement heißt es, dass man im Anschluss an den Vorfall die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen vollzogen hätte. Darüber hinaus erklärte man, rechtliche Schritte gegen die Beteiligten zu prüfen.
Endrizzi Klub Gimnasia de Jujuy kündigte derweil an, mit den Behörden kooperieren zu wollen, um den Fall möglichst schnell aufzuklären und abzuschließen. Präsident Walter Morales brachte sogar eine Vertragsauflösung des 32-jährigen Verteidigers wegen vereinsschädigendem Verhalten ins Spiel.