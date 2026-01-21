"Es ist schön, mal einen kleinen Witz zu machen": Reals Madrids Jude Bellingham erklärt seinen neuen Sauf-Jubel

Auf diesen Vorwurf gab Bellingham nun am Dienstag die Antwort mit seinem Jubel. Er sagte TNT Sports: "Es sieht so aus, als ob heute jeder eine Kamera nehmen und dann sagen kann, was er will. Alle glauben ihm dann, ohne Beweise. Man kann mit sowas auf zwei Arten umgehen: Man kann sich darüber beschweren und rumjammern. Oder man kann es einfach hinnehmen und genießen."

Er ergänzte: "Der Jubel war ein Scherz in Richtung der Fans und der Leute, die sagen, was sie wollen. Ich weiß, wie es wirklich ist und was in meinem Privatleben wirklich vor sich geht. Die Nebengeräusche von außerhalb spielen für mich keine Rolle, aber es ist schön, mal einen kleinen Witz zu machen."

Richtig übel nahm Bellingham dem YouTuber die Kommentare nicht - und den Fans auch ihre Pfiffe nicht: "Die Fans bezahlen. Sie arbeiten die ganze Woche und sparen, um zu unseren Spielen zu kommen und uns zu unterstützen. Also haben sie das Recht, zu sagen, was sie wollen."