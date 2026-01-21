Real Madrids Jude Bellingham hat sein Tor beim 6:1 in der Champions League gegen die AS Monaco mit einem kräftigen Schluck aus einer imaginären Flasche gefeiert. Nach dem Schlusspfiff lieferte er eine Erklärung für seinen Sauf-Jubel.
"Es ist schön, mal einen kleinen Witz zu machen": Reals Madrids Jude Bellingham erklärt seinen neuen Sauf-Jubel
Spanischer YouTuber erhebt Alkoholvorwurf gegen Bellingham
Nach den enttäuschenden Ergebnissen in den Vorwochen war Trainer Xabi Alonso entlassen und durch Alvaro Arbeloa ersetzt worden. Die Fans im Santiago Bernabeu zeigten ihre Unzufriedenheit mit dem Team und pfiffen die Madrid-Stars im Spiel gegen Levante aus, wobei es Bellingham und auch Vinicius Junior besonders heftig traf.
Zusätzliches Öl ins Feuer goss der spanische YouTuber "AuronPlay", der in einem Stream behauptete, dass sich Bellingham zu oft im Madrider Nachtleben herumtreibe und zu viel Alkohol dabei trinke.
"AuronPlay" sagte: "Es gibt keinen einzigen Club in Spanien, den Jude Bellingham nicht schon besucht hat. Er liebt einfach den Alkohol. Habt ihr ihn beim Training gesehen? Er schwitzt den ganzen Rum aus. Er liebt es sehr, zu feiern."
Jude Bellingham: "Nebengeräusche spielen für mich keine Rolle"
Auf diesen Vorwurf gab Bellingham nun am Dienstag die Antwort mit seinem Jubel. Er sagte TNT Sports: "Es sieht so aus, als ob heute jeder eine Kamera nehmen und dann sagen kann, was er will. Alle glauben ihm dann, ohne Beweise. Man kann mit sowas auf zwei Arten umgehen: Man kann sich darüber beschweren und rumjammern. Oder man kann es einfach hinnehmen und genießen."
Er ergänzte: "Der Jubel war ein Scherz in Richtung der Fans und der Leute, die sagen, was sie wollen. Ich weiß, wie es wirklich ist und was in meinem Privatleben wirklich vor sich geht. Die Nebengeräusche von außerhalb spielen für mich keine Rolle, aber es ist schön, mal einen kleinen Witz zu machen."
Richtig übel nahm Bellingham dem YouTuber die Kommentare nicht - und den Fans auch ihre Pfiffe nicht: "Die Fans bezahlen. Sie arbeiten die ganze Woche und sparen, um zu unseren Spielen zu kommen und uns zu unterstützen. Also haben sie das Recht, zu sagen, was sie wollen."
Real Madrid in starker Position in der Champions League
Trotz der Turbulenzen der letzten Wochen befindet sich Real dank seines 6:1-Siegs am Dienstag nun in einer starken Position in der Champions League. Die Arbeloa-Mannschaft liegt auf dem zweiten Platz der Liga-Phase und ist damit auf dem besten Weg, sich einen Platz unter den ersten Acht zu sichern - und die Playoff-Runde zu überspringen. Das letzte Liga-Spiel für die Königlichen findet nächste Woche bei Benfica in Lissabon statt.
In der Liga liegt Real nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter FC Barcelona. Am Samstag kann das Team mit einem Sieg gegen Villarreal vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Barca muss am Sonntag im eigenen Stadion gegen Real Oviedo ran.
Die Saison 25/26 von Jude Bellingham bei Real Madrid:
- Spiele: 25
- Spielminuten: 1784
- Tore: 6
- Assists: 4