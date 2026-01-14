Real Madrids Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat sich über die mediale Berichterstattung zu einer angeblich nicht allzu hohen Meinung von seinem entlassenen Ex-Trainer Xabi Alonso echauffiert.
"Was für ein Haufen Sch***e!" - Real Madrids Jude Bellingham holt nach Entlassung von Xabi Alonso zum Rundumschlag aus
Probleme mit Xabi Alonso? Jude Bellingham will Gerüchte nicht stehen lassen
"Bis jetzt habe ich zu viel davon durchgehen lassen, immer in der Hoffnung, dass die Wahrheit zu ihrer Zeit ans Licht kommt. Aber ehrlich gesagt ... was für ein Haufen Sch***e", nahm Bellingham in seiner eigenen App JB5 Bezug auf einen Post, den das Fan-Medium Madrid Zonebei X abgesetzt hatte.
Darin wurde ein Bericht von The Athletic thematisiert, wonach der Engländer einer jener Real-Stars gewesen sein soll, die nicht allzu viel von Alonsos taktischen Ideen hielten. Auch ein ESPN-Bericht hatte in eine ähnliche Kerbe geschlagen.
- Getty
Real Madrids Jude Bellingham schießt gegen "Clowns"
Alles frei erfunden, wehrte sich Bellingham. "Ich habe wirklich Mitleid mit den Menschen, die jedes Wort dieser Clowns und ihrer 'Quellen' festhalten. Glaube nicht alles, was du liest", so der ehemalige Dortmunder weiter. "Irgendwann werden diese Leute für die Verbreitung solcher schädlichen Fehlinformationen für Klicks und Kontroversen zur Verantwortung gezogen werden."
Real hatte Alonso am Montag überraschend nach nur einem halben Jahr vor die Tür gesetzt. Nach der 2:3-Niederlage gegen Erzrivale FC Barcelona tags zuvor im Finale des spanischen Supercups zogen die Verantwortlichen der Königlichen um Präsident Florentino Perez unerwartet früh Konsequenzen. Schließlich hatte sich Real enorm um Alonso bemüht und ihn im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen losgeeist, nachdem der Spanier bei der Werkself sehr erfolgreich gearbeitet und sie 2024 zum Gewinn des Doubles aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal geführt hatte.
Xabi Alonso soll mit Star-Management bei Real Madrid Probleme gehabt haben
Bei Real sollte Alonso, der auf Carlo Ancelotti folgte, eigentlich eine Ära prägen. Zwar lief es sportlich oft gut, immer wieder gab es jedoch Rückschläge. Hinzu kamen angebliche Spannungen zwischen Trainer und Mannschaft, das bei den Madrilenen so wichtige Star-Management soll Alonso nicht so gut gelungen sein wie beispielsweise Vorgänger Ancelotti. So galt vor allem sein Verhältnis zu Vinicius Junior als angeknackst, die Unzufriedenheit des Brasilianers wurde prominent öffentlich, als er nach seiner Auswechslung im Clasico gegen Barcelona Ende Oktober einen Wutausbruch hatte.
Bellingham hatte derweil nach einer Schulter-OP die ersten Wochen der Saison verpasst, kämpfte sich zurück und kam zuletzt immer besser in Schwung. Auf Alonsos Entlassung reagierte der 22-Jährige in einer Instagram-Story: "Danke, Mister. Es war ein Vergnügen. Alles Gute für die Zukunft!"
- Getty Images Sport
Die Bilanz von Real Madrid unter Xabi Alonso
- Spiele: 34
- Siege: 24
- Unentschieden: 4
- Niederlagen: 6
- Tore: 72:38
- Punkte pro Spiel: 2,24