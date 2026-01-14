"Was für ein Haufen Sch***e!" - Real Madrids Jude Bellingham holt nach Entlassung von Xabi Alonso zum Rundumschlag aus

"Bis jetzt habe ich zu viel davon durchgehen lassen, immer in der Hoffnung, dass die Wahrheit zu ihrer Zeit ans Licht kommt. Aber ehrlich gesagt ... was für ein Haufen Sch***e", nahm Bellingham in seiner eigenen App JB5 Bezug auf einen Post, den das Fan-Medium Madrid Zonebei X abgesetzt hatte.

Darin wurde ein Bericht von The Athletic thematisiert, wonach der Engländer einer jener Real-Stars gewesen sein soll, die nicht allzu viel von Alonsos taktischen Ideen hielten. Auch ein ESPN-Bericht hatte in eine ähnliche Kerbe geschlagen.