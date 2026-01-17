Bei zwei Namen wird es besonders laut: Real Madrids Fans pfeifen ihre eigenen Spieler im Bernabeu gnadenlos aus

Arbeloa sagte: "Ich respektiere die Meinung des Bernabeu sehr. Ich verstehe, dass die Madridistas verletzt und enttäuscht von uns sind. Aber ich will sie um Unterstützung für ihre Spieler bitten. In 123 Jahren von Real Madrid wurden die großen Titel eingefahren, als das Bernabeu hinter seinen Spielern stand."

Weiter erinnerte der Ex-Profi: "Juanito sagte einst: '90 Minuten im Bernabeu sind sehr lang.' Er sagte nicht: '90 Minuten gegen die Spieler von Real Madrid'. Die Fans sollen trotz der Enttäuschung an unserer Seite sein und uns unterstützen."

Von den Rängen gab es nicht nur Kritik an den Spielern, auch für den mächtigen Klubchef Florentino Perez wurde es unschön. In der sechsten Spielminute hallten Rücktrittsforderungen in Richtung des Präsidenten in Form von "Florentino-dimision"-Sprechchören durch die Arena.

Als die Spieler beim Stand von 0:0 zur Halbzeit in die Kabine gingen schwenkten einige Fans zudem weiße Taschentücher. In Spanien ist das ein Zeichen für Unmut und Protest ("Panolada").