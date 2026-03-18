Erfolgsgeschichte mit einem bittersüßen Ende? Beim VfB Stuttgart bahnt sich eine brisante Transfer-Entscheidung an

In Mittelstädt verlöre der VfB nicht nur einen Publikumsliebling, sondern auch einen Führungsspieler. Schon bei der Hertha stach er als Mann der klaren Worte heraus. Dementsprechend deutlich kommunizierte er Ende Februar auch sein Ziel, bei der WM dabei sein zu wollen. Für den Lehrgang im November hatte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominiert. Stattdessen bekamen David Raum und Nathaniel Brown den Zuschlag. "Es gab Ende des letzten Jahres einen Austausch mit dem Bundestrainer. Dort hat er mir die Gründe für meine Nicht-Nominierung erklärt und gesagt, was ich zu tun habe. Das hat mich noch mehr motiviert, Gas zu geben. Es ist mein Ziel, mich für die WM zu empfehlen und wieder in die Nationalelf zu rutschen. Dafür muss ich viel spielen und gute Leistungen zeigen."

Wenige Wochen später ist er im internen Duell mit Hendriks beim VfB aber endgültig ins Hintertreffen geraten, was seine Chancen auf eine Berufung für die Weltmeisterschaft nochmal geschmälert haben dürften. Ohnehin deutet derzeit vieles daraufhin, dass eine Reihe von Stuttgartern nicht von Nagelsmann berücksichtigt wird. Umso mehr wird sich in den eigenen Reihen und im VfB-Umfeld darum bemüht, die Spieler für die anstehende Nominierung am Donnerstag für die Testspiele Ende März zu positionieren.

Während Deniz Undav mit einem aufsehenerregendem Interview selbst die Initiative ergriff und dieses sportlich auch absolut untermauerte, legte Hoeneß höchstpersönlich für Mittelstädt ein gutes Wort ein. "Ich halte ihn für einen Spieler, den du sehr gut gebrauchen kannst bei der WM", sagte er nach dem Celtic-Spiel und betonte widersprüchlich zu seinen Taten: "Julian muss natürlich noch ein paar mehr Dinge beachten, in die ich keinen Einblick habe. Aber Maxi hat bereits gezeigt, dass er auch gegen sehr gute Gegner ein hohes Level erreichen kann."

Beweisen durfte sich Mittelstädt gegen die "sehr guten Gegner" seitdem jedoch nicht. Stattdessen stand er in der Startelf, als ihm Spieler von Heidenheim, Mainz und Celtic (Rückspiel nach dem 4:1-Sieg) gegenüberstanden. So muss Mittelstädt vermutlich auch in der kommenden Länderspielpause die ihm nun immer bekanntere Zuschauerrolle einnehmen, wenn es unter anderem ausgerechnet vor heimischer Kulisse in Stuttgart gegen Ghana (30. März) geht.