Ein emotionsgeladener Michael Trippel, Stadionsprecher des 1. FC Köln, hat nach der knappen 1:2-Niederlage des Effzeh gegen Borussia Dortmund für einen Eklat gesorgt. Es droht Ärger vom DFB und möglicherweise sogar aus den eigenen Reihen.
Er rastete komplett aus! Konsequenzen für Bundesliga-Stadionsprecher?
"Werde wahrscheinlich richtig Ärger kriegen!" Stadionsprecher rastet aus
"Pfui! Widerlich!", hatte Trippel ins Stadionmikro gebrüllt, nachdem eine VAR-Überprüfung in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum Platzverweis für Jahmai Simpson-Pusey geführt hatte, nachdem dieser zuvor Maximilian Beier gefoult hatte.
Nach dem Schlusspfiff der nächste Aufreger, dieses mal ging es um ein Handspiel von BVB-Verteidiger Yan Couto in der 95. Minute, wobei der VAR diesmal nicht eingegriffen hatte und den Kölnern so ein Elfmeter zum möglichen 2:2-Ausgleich verwehrt blieb.
"Ich werde wahrscheinlich richtig Ärger kriegen, aber ich muss es loswerden: In der 95. Minute gab es ein klares Handspiel im Dortmunder Strafraum und das guckt sich noch nicht mal einer an", schimpfte Trippel erneut ins Stadionmikro.
Strafe für Kölner Stadionsprecher? Das besagen die UEFA-Regeln
Gut möglich, dass sich der DFB den Entgleisungen des 71-Jährigen nun annimmt, denn zum Thema UEFA-Sicherheitsreglement heißt es in Artikel 43 des Handbuchs für Stadionsprecher und Platzansager: "Über die Lautsprecheranlage dürfen ausschließlich Durchsagen mit neutralem Inhalt gemacht werden. Die Lautsprecheranlage darf nicht verwendet werden für: die Verbreitung politischer Botschaften, die Unterstützung der Heimmannschaft, jegliche Form von Diskriminierung der Gastmannschaft."
Auch FC-Sport-Boss Thomas Kessler äußerte sich nach der Partie. "Das ist eine Thematik, die gefällt mir nicht. Wir wollen nicht über den Stadionsprecher den Schiedsrichter bewerten. Dafür gibt es Menschen im Klub, dazu gehört er nicht", erklärte er und kündigte Konsequenzen an: "Bei aller Emotionalität, und die darf Michael Trippel haben, weil er lange in diesem Klub ist, ist es nicht richtig, dass ein Stadionsprecher über das Mikrofon seinen Emotionen freien Lauf lässt. Wir werden im Nachgang darüber sprechen."
Trippel zeigt sich einsichtig: "Es tut mir leid"
Gegenüber der Bild-Zeitung äußerte sich am Sonntag auch Trippel selbst zu seiner Entgleisung. "Die Aussagen waren schon sehr emotional von mir. Aber nach einer Nacht drüber schlafen sehe ich schon ein, dass man das sicher nicht zu oft machen sollte. Für die, die sich angegriffen fühlen, bei denen entschuldige ich mich", sagte er.
Trippel sei "kein Stadionsprecher, der von einer Rundfunkanstalt kommt und mit dem Verein ansonsten nicht viel zu tun hat. Nein, der FC gehört zu meinem Leben, das ist meine 63. Saison als Fan, 42 Jahre bin ich für den FC tätig – da sind eben eine Menge Emotionen dabei." Er betonte außerdem: "Wenn man so viel Liebe und Intensität in den Klub steckt und im Abstiegskampf mitfiebert, kann einem das schon mal rausrutschen. Wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich jemandem auf den Schlips getreten bin."
