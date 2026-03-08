Er rastete komplett aus! Konsequenzen für Bundesliga-Stadionsprecher?

"Pfui! Widerlich!", hatte Trippel ins Stadionmikro gebrüllt, nachdem eine VAR-Überprüfung in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum Platzverweis für Jahmai Simpson-Pusey geführt hatte, nachdem dieser zuvor Maximilian Beier gefoult hatte.

Nach dem Schlusspfiff der nächste Aufreger, dieses mal ging es um ein Handspiel von BVB-Verteidiger Yan Couto in der 95. Minute, wobei der VAR diesmal nicht eingegriffen hatte und den Kölnern so ein Elfmeter zum möglichen 2:2-Ausgleich verwehrt blieb.

"Ich werde wahrscheinlich richtig Ärger kriegen, aber ich muss es loswerden: In der 95. Minute gab es ein klares Handspiel im Dortmunder Strafraum und das guckt sich noch nicht mal einer an", schimpfte Trippel erneut ins Stadionmikro.