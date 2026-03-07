"Ich weiß nicht, was er in diesem Moment da im Keller gemacht hat": VAR bringt den 1. FC Köln wegen Handspiel von BVB-Star zur Weißglut

Der bekennende VAR-Gegner Kwasniok zeigte sich einige Minuten später, sichtlich niedergeschlagen, hingegen gefasst. "Es passt irgendwie in zu den vergangenen Tagen und Wochen", sagte er und erklärte: "Ich weiß nicht, warum er nicht herausgerufen wird. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich möchte dem DFB oder DFL nicht den Gefallen tun und jetzt hier losledern. Weil dann muss ich zahlen. Das macht ja keinen Sinn. Trotzdem hinterfrage ich diese VAR-Thematik schon seit Jahren, weil es das Spiel unterm Strich anders macht. Aber aus meiner Sicht nicht gerechter."

Auch Geschäftsführer Thomas Kessler wurde nach Abpfiff deutlich. "Ich versteh es nicht. Ich weiß nicht, was Benjamin Cortus (Videoschiedsrichter; Anm. d. Red.) in diesem Moment da im Keller gemacht hat. Der Ball ist lang unterwegs, geht am Kopf vorbei und er berührt ihn mit der Hand. Deswegen ist Linton Maina, der sich verschätzt, nicht in der Lage, den Ball anzunehmen. Ansonsten wäre es eine hundertprozentige Torchance gewesen", betonte er. "Dass da von außen keiner eingreift, dafür will ich ehrlicherweise überhaupt keine Erklärung hören. Das ist eine klare Vereitelung einer Torchance. Dass man das nicht sieht, dafür habe ich absolut kein Verständnis."

BVB-Boss Lars Ricken gestand: "Man hat ja von der ersten Minute an gemerkt, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Wenn du dann so eine Szene kurz vor Schluss hast, die woanders schon gepfiffen wurde, kann ich die Reaktion durchaus verstehen." Auf Nachfrage, ob es denn ein klarer Elfmeter gewesen sei, entgegnete er vielsagend: "Hätte man durchaus pfeifen können."