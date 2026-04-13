Real Madrid sorgt sich um Kylian Mbappe. Wenige Tage vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München musste er eine Trainingseinheit vorzeitig abbrechen. Wie die Königlichen am Sonntag mitteilten, konnte der Stürmer das Mannschaftstraining der Königlichen aus gesundheitlichen Gründen nicht beenden.
Einsatz gegen den FC Bayern München in Gefahr? Kylian Mbappe muss Training bei Real Madrid abbrechen
Mbappe muss Training abbrechen: Laut Real nur eine Vorsichtsmaßnahme
Nachdem sich Mbappe beim enttäuschenden 1:1 gegen den FC Girona am Freitag eine blutige Wunde über dem rechten Auge zugezogen hatte, habe er zwei Tage später noch immer über Beschwerden geklagt. Laut Real handelte sich daher um eine Vorsichtsmaßnahme.
Ob der Franzose am Mittwoch einsatzfähig ist, ließen die Madrilenen offen. Ein Verzicht auf Mbappe wäre jedoch eine große Überraschung, sollten die Folgen der blutigen Szenen nicht schwerwiegend sein. Real muss bekanntlich einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel im Bernabeu geradebiegen. Mbappe war es selbst, der den einzigen Treffer des Rekordsiegers erzielte.
Mit 45 Torbeteiligungen in 38 Pflichtspielen stellt Mbappe die größte Waffe in Madrids Offensive dar. Dahinter folgt - mit großem Abstand - Vinicius Junior, der an 30 Toren direkt beteiligt war.
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Real Madrid legte sich wegen Mbappe erneut mit dem Schiedsrichter an
Der Mbappe-Schock am Freitag resultierte aus einer Szene in der 88. Minute, als er nach einem schönen Solo und Einsteigen von Gironas Innenverteidiger Vitor Reis am Fünfmeterraum zu Boden gegangen war. Dabei traf ihn sein Gegenspieler mit dem Ellbogen im Gesicht, woraufhin Mbappe sogar mit drei Stichen genäht werden musste.
Einen Elfmeter bekam Real dennoch nicht zugesprochen. Schiedsrichter Javier Alberola Rojas zeigte nicht auf den Punkt - und auch der VAR meldete sich nicht, was für mächtig Unmut in Madrids Lager sorgte. "Ich verstehe nicht, warum der VAR nicht eingegriffen hat", polterte Trainer Alvaro Arbeloa. "Wenn er Lust hat, meldet er sich - und wenn nicht, dann eben nicht."
Es war bei weitem nicht das erste Mal, dass bei Real in der jüngeren Vergangenheit große Unzufriedenheit über ein Schiedsrichtergespann herrschte. So auch nach der Hinspiel-Pleite gegen die Bayern. Gleich zwei Entscheidungen vom englischen Unparteiischen Michael Oliver sorgten im Nachhinein für Ärger. Allen voran die Beurteilung des Einsteigens von Jonathan Tah gegen Mbappe, der diesen an der Achillesferse traf und mit Gelb davongekommen war. "Ich weiß nicht, wie er (Tah, d. Red.) für das Foul an Mbappe keine Rote Karte bekommen konnte, das sind Entscheidungen, die man nicht verstehen kann", schimpfte Arbeloa nach Abpfiff.
Durch den Punktverlust gegen Girona wuchs der Abstand auf Tabellenführer FC Barcelona in der Liga indes auf satte neun Punkte an. Sieben Spieltage vor Saisonende ist die Meisterschaft damit so gut wie entschieden.
Leistungsdaten und Statistiken von Kylian Mbappe für Real Madrid in dieser Saison
Spiele 38 Tore 39 Assists 6