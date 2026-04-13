Einsatz gegen den FC Bayern München in Gefahr? Kylian Mbappe muss Training bei Real Madrid abbrechen

Der Mbappe-Schock am Freitag resultierte aus einer Szene in der 88. Minute, als er nach einem schönen Solo und Einsteigen von Gironas Innenverteidiger Vitor Reis am Fünfmeterraum zu Boden gegangen war. Dabei traf ihn sein Gegenspieler mit dem Ellbogen im Gesicht, woraufhin Mbappe sogar mit drei Stichen genäht werden musste.

Einen Elfmeter bekam Real dennoch nicht zugesprochen. Schiedsrichter Javier Alberola Rojas zeigte nicht auf den Punkt - und auch der VAR meldete sich nicht, was für mächtig Unmut in Madrids Lager sorgte. "Ich verstehe nicht, warum der VAR nicht eingegriffen hat", polterte Trainer Alvaro Arbeloa. "Wenn er Lust hat, meldet er sich - und wenn nicht, dann eben nicht."

Es war bei weitem nicht das erste Mal, dass bei Real in der jüngeren Vergangenheit große Unzufriedenheit über ein Schiedsrichtergespann herrschte. So auch nach der Hinspiel-Pleite gegen die Bayern. Gleich zwei Entscheidungen vom englischen Unparteiischen Michael Oliver sorgten im Nachhinein für Ärger. Allen voran die Beurteilung des Einsteigens von Jonathan Tah gegen Mbappe, der diesen an der Achillesferse traf und mit Gelb davongekommen war. "Ich weiß nicht, wie er (Tah, d. Red.) für das Foul an Mbappe keine Rote Karte bekommen konnte, das sind Entscheidungen, die man nicht verstehen kann", schimpfte Arbeloa nach Abpfiff.

Durch den Punktverlust gegen Girona wuchs der Abstand auf Tabellenführer FC Barcelona in der Liga indes auf satte neun Punkte an. Sieben Spieltage vor Saisonende ist die Meisterschaft damit so gut wie entschieden.