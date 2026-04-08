Die 1:2-Niederlage von Real Madrid bezeichnete er als unglücklich und betonte, dass man die Pleite "mit etwas mehr Glück" hätte vermeiden können. Besonders echauffierte sich der Spanier aber über Referee Michael Oliver und zwei "Entscheidungen, die man nicht verstehen kann".
Alvaro Arbeloa wütet nach Pleite gegen den FC Bayern: Wurde Real Madrid benachteiligt?
Arbeloa wegen Tchouameni-Sperre auf 180: "Weiß nicht, was er da gesehen hat"
Da war aus Sicht von Arbelo zum einen die Gelbe Karte, die sich Aurelien Tchouameni in der 36. Minute abholte und durch die er das Rückspiel am kommenden Mittwoch verpassen wird. "Das ist ein wichtiger Ausfall bei einer Karte, bei der ich nicht weiß, was der Schiedsrichter gesehen hat", wütete Arbeloa.
Grund zu großer Beschwerde hatte er aber eigentlich nicht. Tchouameni war dem durchstartenden Michael Olise in die Hacken gelaufen, was Oliver durchaus berechtigt als taktisches Foul wertete und folgerichtig mit Gelb ahndete.
Durchaus diskutabel war indes Jonathan Tahs unglückliches Einsteigen gegen Kylian Mbappe in der 71. Minute. Der Verteidiger des FC Bayern erwischte Mbappe beim aggressiven Anlaufen mit der Sohle an der Achillesferse und Oliver beließ es bei Gelb.
Tah kommt nach Foul an Mbappe mit Gelb davon: "Entscheidungen, die man nicht verstehen kann"
"Für mich persönlich ist das noch in Ordnung, aber nur deshalb, weil der Fuß noch relativ weit unten ist", urteilte Schiedsrichterexperte Lutz Wagner bei Amazon Prime und sprach von einer "sehr grenzwertigen" Aktion. Prime-Experte Benedikt Höwedes adelte Michael Oliver indes für dessen Fingerspitzengefühl bei der Beurteilung der Szene. "Das passt hervorragend zu seiner Linie, die er heute fährt. Er bleibt sich treu und liegt eigentlich mit jeder Entscheidung goldrichtig."
Das sah Arbeloa indes nach der Partie gänzlich anders. "Ich weiß ich nicht, wie er [Tah, Anm. d. Red.] für das Foul an Mbappe keine Rote Karte bekommen konnte, das sind Entscheidungen, die man nicht verstehen kann", wetterte der 43-Jährige, der im Saisonverlauf erst als Trainer der Königlichen von Xabi Alonso übernommen hatte.
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Carreras legt Olise: Real Madrid im Glück
Zumindest bei Tahs Einsteigen hatte Arbeloa einen Punkt, allerdings hätte er sich mit Blick auf die Schiedsrichterleistung auch nicht darüber beschweren dürfen, wenn Oliver in der Nachspielzeit noch auf den Punkt gezeigt und dem FC Bayern einen späten Elfmeter zugesprochen hätte. Alvaro Carreras brachte Michael Olise nach einer starken Ballannahme mit der Brust im Madrider Sechzehner deutlich sichtbar zu Fall, Oliver aber winkte ab.
"Es ist in der Tat so: Über einen Elfmeter hätte sich Real Madrid nicht beschweren dürfen", sagte Wagner zu der Szene, nahm Oliver aber auch in Schutz: "Er hat bei einigen anderen Aktionen in der gleichen Preisklasse einiges laufen lassen - deswegen fand ich es schlüssig. Diese Szene passte also in seine Linie, auch wenn man sie einzeln betrachtet natürlich kontrovers diskutieren kann."
Trotz der ersten Heimniederlage der Königlichen gegen den FCB seit 2012 wollte Arbeloa die Flinte aber längst nicht ins Korn werfen. "Wenn irgendein Team in München gewinnen kann, dann Real Madrid. Wir wissen, wie schwer es dort ist, aber wir werden alles versuchen", gab sich der Real-Trainer kämpferisch: "Ich bewundere den Ehrgeiz meiner Spieler. Wer nicht daran glaubt, kann in Madrid bleiben. Wir fahren nach München, um zu gewinnen."
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.