Einen Monat vor dem Start ins WM-Turnier: Chaos bei deutschem Gruppengegner

Dies soll eine Reaktion auf Proteste von Spielern und Sponsoren sein, die sich wohl Ruttens Vorgänger Dick Advocaat zurückgewünscht hatten. Der könnte schon auf einer für Dienstag angekündigten Pressekonferenz als Nachfolger vorgestellt werden.

"Es darf kein Klima entstehen, das gesunde professionelle Beziehungen innerhalb der Mannschaft und des Trainerteams untergräbt. Daher ist es ratsam, zurückzutreten", sagte Rutten laut einer Verbandsmitteilung, aus der der kicker zitiert. Der 63-Jährige hatte den WM-Debütanten nur bei den beiden Partien im März gegen China (0:2) und Australien (1:5) gecoacht und war nach den schwachen Ergebnissen sogleich in die Kritik geraten.