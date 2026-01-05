"Ein Thema der Vertragsgestaltung": Kommt dem BVB bei einem Abwehrspieler eine brisante Klausel in die Quere?

Nun aber bestätigte Sportchef Kehl, dass Chelsea das Talent sofort zurückholen könnte. "Wir planen mit ihm für die Rückserie. Am Ende ist es aber natürlich ein Thema der Vertragsgestaltung. Chelsea hat auch, aus der Situation heraus, in der wir damals waren, gewisse Vorstellungen", sagte er bei Sky.

Er ergänzte: "Ich glaube, es macht für alle Beteiligten Sinn, dass Aaron auch in der Rückrunde für Borussia Dortmund spielt, um uns, sich selbst und letztlich auch Chelsea zu helfen."