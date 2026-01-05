Der FC Chelsea könnte den an Borussia Dortmund ausgeliehenen Aaron Anselmino kurzfristig zurückholen. Das bestätigte BVB-Sportchef Sebastian Kehl bei Sky, der es "ein Thema der Vertragsgestaltung" nannte.
"Ein Thema der Vertragsgestaltung": Kommt dem BVB bei einem Abwehrspieler eine brisante Klausel in die Quere?
BVB hat Aaron Anselmino vom FC Chelsea ausgeliehen
Die Dortmunder hatten den jungen Argentinier im Sommer von den Blues für eine Saison geholt. Anselmino überzeugte bei seinen Auftritt auf der Innenverteidiger-Position mit viel Einsatz und kompromissloser Zweikampfführung. Der 20-Jährige kam in Abwesenheit des verletzten Emre Can zu neun Spielen für die Borussia, die angeblich schon über eine feste Verpflichtung des Defensivmanns nachdenkt.
Sebastian Kehl äußert sich zur BVB-Zukunft von Aaron Anselmino
Nun aber bestätigte Sportchef Kehl, dass Chelsea das Talent sofort zurückholen könnte. "Wir planen mit ihm für die Rückserie. Am Ende ist es aber natürlich ein Thema der Vertragsgestaltung. Chelsea hat auch, aus der Situation heraus, in der wir damals waren, gewisse Vorstellungen", sagte er bei Sky.
Er ergänzte: "Ich glaube, es macht für alle Beteiligten Sinn, dass Aaron auch in der Rückrunde für Borussia Dortmund spielt, um uns, sich selbst und letztlich auch Chelsea zu helfen."
Will Chelsea Aaron Anselmino schon im Januar zurückholen?
Brisant ist aus BVB-Sicht, dass die Blues zu Jahresbeginn ihren Trainer Enzo Maresca entlassen haben. Als Favorit auf die Nachfolge gilt Liam Rosenior von Racing Straßburg. Ob der mit Anselmino schon in der Rückrunde oder in der kommenden Saison plant, müssen die Dortmunder nun abwarten. Sollte Chelsea den Argentinier tatsächlich sofort zurückbeordern, wäre das ein harter Schlag für den Bundesliga-Zweiten.
Aktuell befindet sich Anselmino mit dem BVB noch im Trainingslager in Marbella, wo sich das Team auf den Rückrundenstart am Freitag bei Eintracht Frankfurt vorbereitet.
Aaron Anselmino in der Saison 25/26 für den BVB:
- Spiele: 9
- Spielminuten: 565
- Tore: 1
- Assists: 1