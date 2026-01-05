Racing Straßburg muss machen, was der große Bruder will! Chelseas Bossen könnte der Schwesternklub bei der Trainersuche angeblich "egaler nicht sein"

Nun suchen die Verantwortlichen schon wieder nach einem neuen starken Mann für den zweimaligen Champions-League-Sieger. Laut internationalen Medienberichten ist man bereits fündig geworden. Der Engländer Liam Rosenior soll es werden. Der ehemalige Premier-League-Spieler gilt als ehrgeizig, erwarb schon während seiner aktiven Zeit im Alter von 32 Jahren die UEFA-A-Lizenz, über dem nur noch das UEFA-Pro-Diplom steht, und hat ein gutes Händchen bei der Entwicklung junger Talente. Der entscheidende Faktor dürfte aber ein anderer sein.

Denn Rosenior leitet aktuell (noch) die Geschicke von Racing Straßburg in der Ligue 1. Das ist deswegen wichtig, weil Chelsea-Eigentümer BlueCo seit 2023 gleichzeitig auch hundertprozentiger Gesellschafter der Elsässer ist. Seither gibt es rege und teils kuriose Transfer-Aktivitäten zwischen den beiden Vereinen, die wie besonders im Fall des bevorstehenden Wechsels des niederländischen Stürmers Emmanuel Emegha nach London auf heftige Kritik durch Teile der organisierten Straßburg-Fans stoßen.

Die Entscheidung über das Wohl und Wehe des Tabellensiebten der Ligue 1 hat Straßburg offiziell zwar selbst in der Hand, aber es ist kaum vorstellbar, dass Präsident Marc Keller und Co. etwas anderes als "wie hoch?" fragen, wenn sie durch BlueCo zum Springen aufgefordert werden. Wenig überraschend sind die Gespräche laut L'Equipe bereits fortgeschritten. Passend dazu sprach Rosenior am Wochenende bereits in der Vergangenheitsform, als er unter anderem erklärte: "Es war ein Privileg, Trainer dieses Vereins zu sein."