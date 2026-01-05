Racing Straßburg muss machen, was der große Bruder will! Chelseas Bossen könnte der Schwesternklub bei der Trainersuche angeblich "egaler nicht sein"

Das Jahr 2026 begann für die Fans des FC Chelsea mit einem Schock. Während sich ein Großteil der Blues-Anhänger noch den Silvester-Schlaf aus den Augen rieb, verkündeten die Londoner am Neujahrstag gegen Mittag die Entlassung von Cheftrainer Enzo Maresca.
Zwar hatten sich in den vorangegangenen Tagen die Gerüchte um ein bevorstehendes Aus des Italieners zunehmend gehäuft, aber dass der 45-Jährige wirklich würde gehen müssen, schien angesichts seiner Erfolge doch ein wenig surreal. Vor einem halben Jahr hatte er den Klub immerhin zum Triumph bei der aufgeblähten Klub-WM in den USA gecoacht. Noch Ende November hatte Marescas Team Tabellenführer Arsenal in Unterzahl ein Unentschieden (1:1) abgetrotzt und so einen Monat beendet, der Maresca den Titel als Premier-League-Trainer des Monats einbrachte.