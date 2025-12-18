Bittere Transfer-Pleite beim BVB: Verpflichtung von Wunschspieler "intern quasi abgehakt"

Nachdem Anselmino beim 2:1-Sieg über Bayer Leverkusen sein erstes Bundesligator erzielt und auch defensiv einmal mehr einen äußerst überzeugenden Eindruck hinterlassen hatte, bestätigte Kehl das Dortmunder Bestreben, den Argentinier fest verpflichten zu wollen.

"Wir hoffen, dass Aaron noch weiter bleibt, na klar! Ich werde sicherlich in den nächsten Tagen mal den Hörer in die Hand nehmen müssen und werde dort anrufen. Wir haben einen ganz guten Draht zum FC Chelsea", sagte Kehl.

Die Bild hatte daraufhin berichtet, dass der BVB sich im Werben um Anselmino zunächst noch zurückhalten wolle, um dann im Sommer erst die Gespräche über eine mögliche feste Verpflichtung zu intensivieren. Das habe sich bereits beim Transfer von Carney Chukwuemeka bewährt, als sich die Dortmunder in Geduld übten und den 22-Jährigen schlussendlich für weniger Geld holten, als die zuvor vereinbarte Kaufoption.