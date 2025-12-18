Die Hoffnung darauf, Aaron Anselmino nach Ende seiner Leihe vom FC Chelsea fest verpflichten zu können, sind beim BVB offenbar endgültig begraben worden. Das berichtet die Sport Bild.
Bittere Transfer-Pleite beim BVB: Verpflichtung von Wunschspieler "intern quasi abgehakt"
BVB chancenlos: Chelsea pocht auf Anselmino-Rückkehr
Demnach habe das Kaderplaner-Gremium um Sportdirektor Sebastian Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken einen Transfer des 20 Jahre jungen Innenverteidigers "intern quasi abgehakt" heißt es.
Grund dafür: Chelsea plane nach Ende der Saison mit Anselmino, der noch bis 2031 bei den Blues unter Vertrag steht. Das habe der Premier-League-Klub, der den Defensivspieler erst im Sommer 2024 für 16,5 Millionen Euro von den Boca Juniors kaufte und noch einmal für ein halbes Jahr dorthin verlieh, den Schwarzgelben "unmissverständlich mitgeteilt". Das hatte sich auch schon im Sommer angedeutet, schließlich konnte der BVB Chelsea nicht dazu bewegen, eine Kaufoption in das Leihgeschäft zu inkludieren.
- Getty Images
BVB hoffte bei Anselmino auf Chukwuemeka-Taktik
Nachdem Anselmino beim 2:1-Sieg über Bayer Leverkusen sein erstes Bundesligator erzielt und auch defensiv einmal mehr einen äußerst überzeugenden Eindruck hinterlassen hatte, bestätigte Kehl das Dortmunder Bestreben, den Argentinier fest verpflichten zu wollen.
"Wir hoffen, dass Aaron noch weiter bleibt, na klar! Ich werde sicherlich in den nächsten Tagen mal den Hörer in die Hand nehmen müssen und werde dort anrufen. Wir haben einen ganz guten Draht zum FC Chelsea", sagte Kehl.
Die Bild hatte daraufhin berichtet, dass der BVB sich im Werben um Anselmino zunächst noch zurückhalten wolle, um dann im Sommer erst die Gespräche über eine mögliche feste Verpflichtung zu intensivieren. Das habe sich bereits beim Transfer von Carney Chukwuemeka bewährt, als sich die Dortmunder in Geduld übten und den 22-Jährigen schlussendlich für weniger Geld holten, als die zuvor vereinbarte Kaufoption.
- Getty Images Sport
Anselmino offenbart beim BVB nur ein großes Problem
Diese gibt es aber bei Anselmino schlichtweg nicht und somit wird das Unterfangen für Kehl und Co. zur "Mission Impossible". Bedauerlich, denn Anselmino überzeugte nahezu in jedem seiner neun Auftritte im Trikot des BVB und offenbarte stets sein großes Potenzial. Das einzige Manko, das sich beim 20-Jährigen aktuell einmal mehr Bahn bricht, ist seine Verletzungsanfälligkeit.
Weil er ohne jegliche Spielpraxis kurz nach seiner Verpflichtung aufgrund des Dortmunder Personalmangels in der Defensive sofort über 76 Minuten gegen Union Berlin Ende August ran musste, plagte ihn anschließend eine durchaus gravierende Muskelverletzung, die ihn bis Mitte Oktober zum Zuschauen verdammte. Nach anschließend starken Auftritten zog er sich nun beim 2:2 in der Champions League gegen Bodö/Glimt abermals eine Oberschenkelverletzung zu. Voraussichtlich wird er auch das letzte Spiel des Jahres am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach verpassen.
Aaron Anselmino beim BVB: Leistungsdaten und Statistiken
- Bundesliga: 5 Spiele, 347 Einsatzminuten, 1 Tor
- Champions League: 3 Spiele, 172 Einsatzminuten, 1 Vorlage
- DFB-Pokal: 1 Spiel, 46 Einsatzminuten