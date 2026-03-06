Barcelonas Trainer Hansi hat während der Pressekonferenz vor dem am Samstag anstehenden Liga-Spiel bei Athletic Club in Bilbao von den drei Youngstern geschwärmt, die in dieser Woche aufgrund der großen Personalprobleme bei seiner Mannschaft mittrainieren durften.
"Ein bisschen wie Philipp Lahm": Barcelonas Trainer Hansi Flick lobt Youngster
- Getty Images
Jules Kounde und Alejandro Balde fallen bei Barca aus
Barcelona musste unter der Woche beim Aus in der Copa del Rey zwei weitere Rückschläge verkraften. Die Katalanen gewannen am Dienstag zwar im eigenen Stadion mit 3:0 gegen Atletico Madrid, schieden aber aufgrund der 0:4-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel aus dem Wettbewerb aus. Mit Jules Kounde und Alejandro Balde verletzten sich gleich zwei Außenverteidiger bei den Katalanen, sodass Flick mit Joao Cancelo und Gerard Martin nur zwei Optionen für diese Positionen im Kader hat, wobei auch Eric Garcia auf der rechten Seite spielen könnte.
- Getty Images
Flick über Youngster-Trio: "Sie haben ihre Qualität gezeigt"
Mit Xavi Espart, Alvaro Cortes und Patricio Pacifico trainierten nun drei Nachwuchsspieler bei der Flick-Truppe mit. Während der Pressekonferenz wurde Flick nach seinen Eindrücken vom Trio gefragt: "Bei Espart mag ich sein Selbstbewusstsein mit dem Ball. Er ist ein bisschen wie Philipp Lahm", meinte er. "Er kann auch im defensiven Mittelfeld oder als Innenverteidiger spielen", befand er.
"Alvaro ist körperlich gut drauf. Er ist ein Linksfuß, der auf zwei Positionen spielen kann, und hat gut trainiert. Sie alle haben ihre Qualität gezeigt - und ich freue mich drauf, sie im Spiel zu sehen", sagte Flick.
Fünf Ausfälle beim FC Barcelona in Bilbao
Neben Kounde und Balde fehlen bei Barca im Liga-Auswärtsspiel auch weiterhin Gavi, Frenkie de Jong und Andreas Christensen. Robert Lewandowski dürfte nach seiner Pause wieder zum Einsatz kommen können.
Die nächsten Spiele des FC Barcelona:
- 07.03., 21 Uhr: Athletic Club - Barcelona
- 10.03., 21 Uhr: Newcastle United - Barcelona
- 15.03., 16.15 Uhr: Barcelona - Sevilla
- 18.03., 18.45 Uhr: Barcelona - Newcastle United