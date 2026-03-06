"Ein bisschen wie Philipp Lahm": Barcelonas Trainer Hansi Flick lobt Youngster

Mit Xavi Espart, Alvaro Cortes und Patricio Pacifico trainierten nun drei Nachwuchsspieler bei der Flick-Truppe mit. Während der Pressekonferenz wurde Flick nach seinen Eindrücken vom Trio gefragt: "Bei Espart mag ich sein Selbstbewusstsein mit dem Ball. Er ist ein bisschen wie Philipp Lahm", meinte er. "Er kann auch im defensiven Mittelfeld oder als Innenverteidiger spielen", befand er.

"Alvaro ist körperlich gut drauf. Er ist ein Linksfuß, der auf zwei Positionen spielen kann, und hat gut trainiert. Sie alle haben ihre Qualität gezeigt - und ich freue mich drauf, sie im Spiel zu sehen", sagte Flick.