Er war eigentlich fast schon aussortiert! FC Barcelona arbeitet wohl an überraschender Vertragsverlängerung

Die Vereinsführung ist aufgrund seiner taktischen Flexibilität weiterhin von Christensens Wert überzeugt. Unter Hansi Flick gilt der Däne als unverzichtbares Mitglied des Kaders, das sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen kann.

Der Nationalspieler konzentriert sich derzeit darauf, sich von einer Bänderverletzung zu erholen, die er sich Ende 2025 zugezogen hat. Er wird voraussichtlich Ende April oder Anfang Mai wieder auf den Platz zurückkehren. In dieser Saison hat er nur in 17 Spielen in allen Wettbewerben mitgewirkt und dabei ein Tor erzielt.

Barcelona liegt derzeit an der Spitze von La Liga, vier Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid. Die Blaugrana treten als nächstes bei Athletic Club an, bevor sie nächste Woche das Hinspiel des Achtelfinals der Champions League gegen Newcastle United bestreiten.