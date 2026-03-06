Bereits im vergangenen August wurde berichtet, dass der FC Barcelona Innenverteidiger Andreas Christensen doch halten und seinen 2026 auslaufenden Vertrag verlängern möchte. Daran scheinen die Katalanen nun zu arbeiten.
Er war eigentlich fast schon aussortiert! FC Barcelona arbeitet wohl an überraschender Vertragsverlängerung
Informationen der spanischen Zeitung Mundo Deportivo zufolge hat der katalanische Spitzenklub die Gespräche mit Christensen über einen neuen Vertrag aufgenommen und dem Dänen eine Verlängerung um zwei Jahre angeboten, wobei der Vertrag die strenge finanzielle Realität des Vereins widerspiegelt. Das angebotene Gehalt liegt deutlich unter seinem derzeitigen Verdienst, da Barcelona weiterhin seine Gehaltsausgaben senkt.
Christensens Priorität ist es demnach, bei der Blaugrana zu bleiben. Der Verteidiger muss sich nun jedoch entscheiden, ob er die Gehaltskürzung akzeptiert oder lukrativere Angebote in Betracht zieht.
Christensen spielt seit 2022 für Barcelona
Der 29-Jährige kam 2022 ablösefrei von Chelsea und hat sich zu einer zuverlässigen Stütze in der Mannschaft entwickelt, auch wenn er derzeit aufgrund einer Verletzung pausieren muss.
Sportdirektor Deco traf sich dem Bericht zufolge kürzlich mit dem Berater des Spielers, Simon Oliveira, um ihm ein offizielles Angebot zu unterbreiten. Da Christensens aktueller Vertrag am 30. Juni ausläuft, will der Verein jetzt auch schnell handeln, um zu vermeiden, dass er wie möglicherweise Robert Lewandowski und andere Teamkollegen ablösefrei wechselt.
Christensen längere Zeit verletzt
Die Vereinsführung ist aufgrund seiner taktischen Flexibilität weiterhin von Christensens Wert überzeugt. Unter Hansi Flick gilt der Däne als unverzichtbares Mitglied des Kaders, das sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen kann.
Der Nationalspieler konzentriert sich derzeit darauf, sich von einer Bänderverletzung zu erholen, die er sich Ende 2025 zugezogen hat. Er wird voraussichtlich Ende April oder Anfang Mai wieder auf den Platz zurückkehren. In dieser Saison hat er nur in 17 Spielen in allen Wettbewerben mitgewirkt und dabei ein Tor erzielt.
Barcelona liegt derzeit an der Spitze von La Liga, vier Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid. Die Blaugrana treten als nächstes bei Athletic Club an, bevor sie nächste Woche das Hinspiel des Achtelfinals der Champions League gegen Newcastle United bestreiten.
Andreas Christensen: Leistungsdaten bei Barcelona
- Pflichtspiele: 97
- Tore: 5
- Vorlagen: 3
- Gelbe Karten: 15
