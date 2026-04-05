Dank Youssoufa Moukoko hat der frühere Bundesliga-Trainer Bo Svensson beim dänischen Erstligisten FC Kopenhagen einen Einstand nach Maß gefeiert. Der frühere Dortmunder erzielte beim 7:0 (4:0) gegen Silkeborg IF einen Dreierpack (6./25./51.).
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Dreierpack! Youssoufa Moukoko beschert neuem Trainer in Kopenhagen einen Traum-Einstand
Es war der erste Sieg für den 16-maligen dänischen Meister in der Abstiegsrunde. Svenssons Vorgänger Jacob Neestrup war nach zwei Niederlagen zum Start der Runde gefeuert worden.
Der 46-jährige Svensson hatte beim FC Kopenhagen seine Jugend verbracht und zwischen 1996 und 2006 als Profi unter anderem drei Meisterschaften gewonnen.
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Moukoko-Dreierpack zu Svenssons Einstand in Kopenhagen
In der Bundesliga hatte sich Svensson beim FSV Mainz 05 einen Namen gemacht und zwischen 2021 und 2023 nach seiner Zeit als Jugend- und Co-Trainer auch die Profis gecoacht, später arbeitete er kurzzeitig auch bei Union Berlin (2024).
Bei Werder Bremen galt Svensson im Februar als möglicher Nachfolge-Kandidat von Horst Steffen, soll den Hanseaten damals aber eine Absage erteilt haben.