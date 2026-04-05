Dreierpack! Youssoufa Moukoko beschert neuem Trainer in Kopenhagen einen Traum-Einstand

Es war der erste Sieg für den 16-maligen dänischen Meister in der Abstiegsrunde. Svenssons Vorgänger Jacob Neestrup war nach zwei Niederlagen zum Start der Runde gefeuert worden.

Der 46-jährige Svensson hatte beim FC Kopenhagen seine Jugend verbracht und zwischen 1996 und 2006 als Profi unter anderem drei Meisterschaften gewonnen.