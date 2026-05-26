DFB-Star Antonio Rüdiger klärt wohl noch vor der WM seine Zukunft

Die erwartete Verlängerung entspräche auch der Vereinspolitik von Real, wonach Spieler über 30 nur noch jeweils für ein Jahr an den Klub gebunden werden. Rüdiger soll ursprünglich eine Verlängerung über zwei Jahre vorgeschwebt haben.

Der 82-malige Nationalspieler war 2022 vom FC Chelsea zu Real gewechselt. Mit Madrid gewann der Innenverteidiger die Klub-WM, die Champions League, zweimal die spanische Meisterschaft sowie den Pokal. In dieser Saison waren die Königlichen allerdings erneut leer ausgegangen. Startrainer José Mourinho, der laut Medienberichten vor einer Rückkehr zu Real steht, soll Kylian Mbappé, Rüdiger und Co. wieder in die Spur bringen.Mourinho soll zudem ein Fan Rüdigers sein.



