Antonio Rüdiger steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung beim spanischen Rekordmeister Real Madrid. Der 33-Jährige soll seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängern. Rüdigers bisheriger Vertrag läuft im Sommer aus. Nun soll es vor der WM noch zu einer positiven Entscheidung pro Real Madrid gekommen sein. Dies berichteten am Dienstagabend The Athletic und die Bild.
DFB-Star Antonio Rüdiger klärt wohl noch vor der WM seine Zukunft
Die erwartete Verlängerung entspräche auch der Vereinspolitik von Real, wonach Spieler über 30 nur noch jeweils für ein Jahr an den Klub gebunden werden. Rüdiger soll ursprünglich eine Verlängerung über zwei Jahre vorgeschwebt haben.
Der 82-malige Nationalspieler war 2022 vom FC Chelsea zu Real gewechselt. Mit Madrid gewann der Innenverteidiger die Klub-WM, die Champions League, zweimal die spanische Meisterschaft sowie den Pokal. In dieser Saison waren die Königlichen allerdings erneut leer ausgegangen. Startrainer José Mourinho, der laut Medienberichten vor einer Rückkehr zu Real steht, soll Kylian Mbappé, Rüdiger und Co. wieder in die Spur bringen.Mourinho soll zudem ein Fan Rüdigers sein.
Antonio Rüdiger soll bei der WM "gewichtige Rolle" einnehmen
Rüdiger steht im 26-köpfigen deutschen WM-Kader, der sich am Mittwoch in Herzogenaurach zur WM-Vorbereitung trifft. Seinen Platz als Abwehrchef im DFB-Team hatte er zuletzt aber verloren. "Die Innenverteidigung ist sehr, sehr nah an deinem Herzstück und sollte nicht ständig verändert werden", hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei den März-Länderspielen gesagt und auf Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck gesetzt. Bei der WM werde Rüdiger dennoch "eine gewichtige Rolle" einnehmen, so Nagelsmann, auch wenn "er nur reinkommt". Rüdiger gilt demnach als Innenverteidiger Nummer 3.