"Deshalb sind wir keiner der engeren Favoriten": Thomas Müller sieht bei der DFB-Elf vor der WM ein großes Problem

Insgesamt sei seit 2018 der Übergang "misslungen", der "neuen Generation" fehlen laut Müller "feste Größen in Teams, die regelmäßig im Halbfinale oder Finale der Champions League unterwegs sind". Diese Entwicklung müsse wieder einsetzen, "um zu den Top-3-Kandidaten auf den WM-Titel zu gehören."

Dennoch sollte jeder der Spieler "mit dem Mindset ins Turnier gehen, alles in die Waagschale zu werfen, um das Finale möglich zu machen", sagte Müller weiter. Den Titel gönne er Deutschland "natürlich".