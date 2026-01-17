"Das war ein Riesenfehler": Ehemaliger Profi von Real Madrid benennt entscheidenden Fehlgriff von Florentino Perez bei Vinicius Junior

Real erlebt bislang eine Saison zum Vergessen. In der Liga läuft man dem Erzrivalen FC Barcelona hinterher und liegt aktuell vier Punkte zurück - immerhin ist man noch in Schlagdistanz. Die erste Chance auf einen Titel im neuen Jahr verspielte man vergangene Woche im Supercopa-Finale gegen die Katalanen, das mit 2:3 verloren ging. Einen Tag später trennte man sich "einvernehmlich" von Alonso. Am Mittwoch folgte zudem das Aus in der Copa del Rey gegen Zweitligist Albacete (2:3).

Abgesehen von Kylian Mbappe zeigen die Real-Superstars in der Offensive eher durchwachsene Leistungen. Besonders Vinicius bleibt hinter seinen gewohnten Leistungen zurück: In 28 Einsätzen traf er lediglich sechs Mal - zu wenig für seine Verhältnisse. Zudem galt das Verhältnis zu Ex-Trainer Alonso als belastet, was zusätzliche Unruhe ins Team brachte.

Zuletzt gab es zudem Gerüchte, wonach die Königlichen ein Auge auf Erling Haaland von Manchester City geworfen haben und den Norweger idealerweise schon im kommenden Sommer verpflichten möchten. Dafür wäre jedoch eine enorme Investition nötig - und wohl nur möglich, wenn Vinicius Junior den Klub verlässt. Der Brasilianer zählt mit einem Jahresgehalt von über 20 Millionen Euro nach Mbappe zu den Topverdienern in Madrid. Im Zuge einer möglichen Vertragsverlängerung soll er angeblich sogar eine Gehaltserhöhung fordern.

Für Madrid geht es am Samstag mit einem Heimspiel gegen den FC Levante in der Liga weiter.