Bei Real Madrid herrscht derzeit große Unruhe. Nach ausbleibenden sportlichen Erfolgen trennten sich die Blancos zuerst von Xabi Alonso, ehe mit dem blamablen Pokal-Aus gegen Albacete beim Debüt vom neuen Trainer Alvaro Arbeloa direkt der nächste Rückschlag folgte. Für den ehemaligen Real-Torhüter Santiago Canizares liegt der Ursprung der aktuellen Probleme jedoch in einem anderen Ereignis: dem Eklat rund um die Ballon-d'Or-Verleihung 2024.
"Das war ein Riesenfehler": Ehemaliger Profi von Real Madrid benennt entscheidenden Fehlgriff von Florentino Perez bei Vinicius Junior
Damals hatte die Klubführung um Präsident Florentino Perez entschieden, die Verleihung zu boykottieren, nachdem man im Vorfeld Wind davon bekommen hatte, dass die prestigeträchtige Ballon-d'Or-Trophäe nicht an Vinicius Junior, sondern Rodri von Manchester City gehen wird - obwohl am Abend noch Carlo Ancelotti als Trainer des Jahres und Real Madrid als Team des Jahres ausgezeichnet wurden. "Man hat sich Vinicius ausgeliefert an dem Tag 2024, als Perez entschied, keine Delegation zur Ballon-d'Or-Gala nach Paris zu schicken, weil Vinicius nicht gewonnen hatte. Dass Mannschaft und Trainer ausgezeichnet wurden, war Perez egal", sagte Canizares im kicker-Interview.
Die "verhängnisvolle Entscheidung" von Perez, wie Canizares sie bewertet, habe fatale Folgen nach sich gezogen. "Marketingtechnisch, organisatorisch war dies ein Riesenfehler. Man stellte die Interessen von Vinicius über die des Vereins, das war eine ganz, ganz schlechte Entscheidung. Seitdem ist im Verein der Zusammenhalt nicht wie früher, es gibt mehr Egos, mehr Hahnenkämpfe, mehr Uneinigkeit."
Real verspielt zwei Titel innerhalb weniger Tage
Real erlebt bislang eine Saison zum Vergessen. In der Liga läuft man dem Erzrivalen FC Barcelona hinterher und liegt aktuell vier Punkte zurück - immerhin ist man noch in Schlagdistanz. Die erste Chance auf einen Titel im neuen Jahr verspielte man vergangene Woche im Supercopa-Finale gegen die Katalanen, das mit 2:3 verloren ging. Einen Tag später trennte man sich "einvernehmlich" von Alonso. Am Mittwoch folgte zudem das Aus in der Copa del Rey gegen Zweitligist Albacete (2:3).
Abgesehen von Kylian Mbappe zeigen die Real-Superstars in der Offensive eher durchwachsene Leistungen. Besonders Vinicius bleibt hinter seinen gewohnten Leistungen zurück: In 28 Einsätzen traf er lediglich sechs Mal - zu wenig für seine Verhältnisse. Zudem galt das Verhältnis zu Ex-Trainer Alonso als belastet, was zusätzliche Unruhe ins Team brachte.
Zuletzt gab es zudem Gerüchte, wonach die Königlichen ein Auge auf Erling Haaland von Manchester City geworfen haben und den Norweger idealerweise schon im kommenden Sommer verpflichten möchten. Dafür wäre jedoch eine enorme Investition nötig - und wohl nur möglich, wenn Vinicius Junior den Klub verlässt. Der Brasilianer zählt mit einem Jahresgehalt von über 20 Millionen Euro nach Mbappe zu den Topverdienern in Madrid. Im Zuge einer möglichen Vertragsverlängerung soll er angeblich sogar eine Gehaltserhöhung fordern.
Für Madrid geht es am Samstag mit einem Heimspiel gegen den FC Levante in der Liga weiter.
Real Madrid: Die letzten fünf Spiele im Überblick
- Albacete 3:2 Real Madrid (Copa del Rey)
- FC Barcelona 3:2 Real Madrid (Supercopa de Espana)
- Atletico Madrid 1:2 Real Madrid (LaLiga)
- Real Madrid 5:1 Real Betis (LaLiga)
- Real Madrid 2:0 FC Sevilla (LaLiga)