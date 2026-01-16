Nach Informationen von Sky wollen die Königlichen den norwegischen Angreifer unbedingt in die spanische Hauptstadt transferieren - im Optimalfall schon in der kommenden Sommer-Wechselperiode. Mit Haaland-Beraterin Rafaela Pimenta gebe es demnach bereits intensiven Kontakt.
Muss Vinicius Junior den Klub dafür verlassen? Real Madrid will offenbar spektakuläres 500-Millionen-Euro-Paket für einen Weltstar schnüren
Real müsste für Haaland unfassbare Summe in die Hans nehmen
Gleichwohl müsste Real für den 25-Jährigen einen ordentlichen Batzen Geld in die Hand nehmen. Haalands Vertrag bei den Skyblues ist noch bis zum 30. Juni 2034 datiert, der PL-Klub besitzt dementsprechend keinerlei Verkaufsdruck und könnte eine Ablösesumme frei verhandeln.
Sky spricht von einem Paket von über 500 Millionen Euro, das die Blancos für Ablöse, Gehalt und ein etwaiges Handgeld aufbringen müssten. Darüber hinaus käme Real wohl nicht darum herum, Vinicius Junior ziehen zu lassen.
Der Brasilianer ist mit mehr als 20 Millionen Euro Jahressalär nach Kylian Mbappe Topverdiener in Madrid, fordert im Zuge einer potenziellen Vertragsverlängerung angeblich aber sogar eine Gehaltserhöhung.
Schon 2022 gab es Gerüchte um Real Madrid und Haaland
Schon bei seinem Abgang bei Borussia Dortmund im Sommer 2022 hatte es bei Haaland Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid gegeben. Damals entschied sich der Norweger allerdings für die Premier League und das von Pep Guardiola trainierte ManCity. Laut Sky soll der 25-Jährige ein Engagement bei den Königlichen als finales Ziel seiner Karriere sehen.
Bei den Skyblues gehört er auch in der laufenden Saison zu den unverzichtbaren Eckpfeilern im Team. In wettbewerbsübergreifend 29 Spielen erzielte Haaland 26 Tore, weitere vier Treffer bereitete er vor.
Insgesamt stand er für Manchester City bereits 175-mal auf dem Rasen. Seine Ausbeute: 150 Tore und 25 Assists.
Erling Haaland: Seine Zahlen bei Manchester City
- Spiele: 175
- Tore: 150
- Assists: 25
- Gelbe Karten: 9
- Rote Karten: 0
- Spielminuten: 14.331
Häufig gestellte Fragen
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.