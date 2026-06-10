Denn der VfL Bochum hofft inständig darauf, dass Goretzka im Spätherbst seiner Karriere noch einmal das Trikot seines Jugend- und ersten Profiklubs tragen wird. Der Traum von einem spektakulären Coup in ein paar Jahren lebt.
"Das wäre ein guter Zeitpunkt!" Transfercoup um Leon Goretzka bei Zweitligist?
Leon Goretzka zurück zum VfL Bochum? "Das ist unser großer Wunsch"
"Leon hat in Bochum viele Leute stolz gemacht. Er wird jetzt noch einmal auf höchstem Level spielen, bevor er dann hoffentlich zurückkommt. Das ist unser großer Wunsch – und seiner hoffentlich auch", sagte Sport-Geschäftsführer Ilja Kaenzig der Sport Bild.
Goretzka wechselte 2001 in die Bochumer Jugend und durchlief dort über zwölf Jahre sämtliche Jugendmannschaften, ehe er sich 2013 dem FC Schalke 04 anschloss. Für die Profimannschaft des VfL stand er in wettbewerbsübergreifend 36 Spielen auf dem Platz, wobei er zwölf Torbeteiligungen (vier Tore, acht Assists) vorweisen kann.
Ab wann eine Goretzka-Rückkehr zum VfL realistisch sei? "Wenn das Ruhrstadion fertig umgebaut ist, wäre das ein guter Zeitpunkt. Wir werden sehen, wie lange sein nächster Vertrag läuft, danach wird er seinen letzten vielleicht an der Castroper Straße unterschreiben", führte Kaenzig aus.
Bis 2029 soll das Ruhrstadion in Bochum modernisiert werden. Es könnte also tatsächlich in Goretzkas Zeitplan passen. Der Spieler selbst sogar während der Meisterfeier auf dem Marienplatz gesagt, dass ein Wechsel zum VfL "immer eine Option" sei. Zunächst aber wird der 31-Jährige im kommenden Sommer den wahrscheinlich letzten großen Vertrag seiner Karriere über mindestens zwei und im Idealfall drei Jahre unterschreiben. Zuletzt soll ihm so ein Kontrakt von der AC Milan geboten worden sein.
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Milan-Desaster macht Goretzka-Wechsel unwahrscheinlich
Ein ablösefreier Wechsel in die italienische Mode-Metropole galt sogar schon als höchst wahrscheinlich, ehe die Rossoneri am letzten Spieltag einen Kollaps erlebten, durch eine 1:2-Pleite gegen Cagliari die Champions League verspielten und anschließend ein beispielloser Massen-Rauswurf der sportlichen Führung folgte.
Dem zum Opfer fiel nicht nur Trainer Massimiliano Allegri, der Goretzka als Wunschspieler auserkoren hatte, sondern auch jene Entscheider um Sportdirektor Igli Tare, die dem deutschen Nationalspieler das Vertragsangebot unterbreitet hatten. Aktuell ist fraglich, ob dies nach dem kompletten Neustart auf der Führungsebene weiterhin Bestand hat. Dem Vernehmen nach sollen die Milan-Eigentümer (RedBird Capital) auf eine Verpflichtung von Ralf Rangnick als Sportchef hoffen, neuer Trainer soll indes Oliver Glasner werden, der dem Klub auch schon eine Zusage gegeben haben soll.
Womöglich nimmt die Goretzka-Personalie in Mailand noch einmal Fahrt auf, wenn sich der Staub nach dem Führungsbeben gelegt hat, allerdings ist umgekehrt auch fraglich, ob sich nicht auch bei Goretzka ein Sinneswandel angesichts der verpassten Königsklassen-Qualifikation eingestellt hat.
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Leon Goretzka: "Traumziel" FC Arsenal und weitere namhafte Alternativen
Neben Milan war insbesondere Atletico Madrid an einer ablösefreien Verpflichtung Goretzkas interessiert. Im Winter sollen die Rojiblancos den Bayern sogar noch eine kleine Ablöse geboten haben, um den zentralen Mittelfeldspieler sofort zu verpflichten. Doch diesen Schritt lehnte Goretzka selbst ab, um die Saison mit den Bayern zu Ende zu spielen.
Ursprünglich soll die Premier League das Wunschziel von Goretzka nach Auslaufen seines Vertrags in München gewesen sein. Und genau dorthin könnte es den gebürtigen Bochumer nun auch tatsächlich nach dem Milan-Kollaps ziehen. Die Gazzeta dello Sport berichtete zuletzt, dass die Goretzka-Berater wieder Kontakt mit dem FC Arsenal aufgenommen hätten. Die Gunners seien demnach seit langem das "Traumziel" für Goretzka gewesen.
Dies hatte auch die Bild Anfang März berichtet, als schon länger klar war, dass Goretzkas Vertrag in München nicht mehr verlängert wird. Damals soll Arsenal "die besten Chancen" bei Goretzka gehabt haben, allerdings stellt sich die Frage, welche sportliche Rolle er angesichts des prominent besetzten Mittelfeldzentrums der Gunners er dort überhaupt spielen kann.
In einer Rolle als Dauerreservist wird sich Goretzka selbst nicht sehen, doch mit Blick auf die Konkurrenz und der Tatsache, dass Arsenal aus einer hervorragenden Saison mitsamt Meistertitel und Champions-League-Finale kommt, fällt es schwer anzunehmen, dass Goretzka im Starensemble der Gunners eine allzu große Rolle spielen kann.
Die Chancen darauf dürften bei den ebenfalls interessierten italienischen Großklubs wie Juventus oder Inter Mailand größter sein. Gerade Double-Sieger Inter kann mit der Champions League und der Aussicht auf weitere Titel werben.