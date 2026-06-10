"Das wäre ein guter Zeitpunkt!" Transfercoup um Leon Goretzka bei Zweitligist?

"Leon hat in Bochum viele Leute stolz gemacht. Er wird jetzt noch einmal auf höchstem Level spielen, bevor er dann hoffentlich zurückkommt. Das ist unser großer Wunsch – und seiner hoffentlich auch", sagte Sport-Geschäftsführer Ilja Kaenzig der Sport Bild.

Goretzka wechselte 2001 in die Bochumer Jugend und durchlief dort über zwölf Jahre sämtliche Jugendmannschaften, ehe er sich 2013 dem FC Schalke 04 anschloss. Für die Profimannschaft des VfL stand er in wettbewerbsübergreifend 36 Spielen auf dem Platz, wobei er zwölf Torbeteiligungen (vier Tore, acht Assists) vorweisen kann.

Ab wann eine Goretzka-Rückkehr zum VfL realistisch sei? "Wenn das Ruhrstadion fertig umgebaut ist, wäre das ein guter Zeitpunkt. Wir werden sehen, wie lange sein nächster Vertrag läuft, danach wird er seinen letzten vielleicht an der Castroper Straße unterschreiben", führte Kaenzig aus.

Bis 2029 soll das Ruhrstadion in Bochum modernisiert werden. Es könnte also tatsächlich in Goretzkas Zeitplan passen. Der Spieler selbst sogar während der Meisterfeier auf dem Marienplatz gesagt, dass ein Wechsel zum VfL "immer eine Option" sei. Zunächst aber wird der 31-Jährige im kommenden Sommer den wahrscheinlich letzten großen Vertrag seiner Karriere über mindestens zwei und im Idealfall drei Jahre unterschreiben. Zuletzt soll ihm so ein Kontrakt von der AC Milan geboten worden sein.