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Italien Coppa Italia
Italien Coppa Italia Übersicht
Italien Coppa Italia, Spielplan und Ergebnisse
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Freitag, 7. August
Samstag, 8. August
Donnerstag, 13. August
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Brighton & Hove Albion
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0