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Italien Coppa Italia

Italien Coppa Italia Übersicht

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Italien Coppa Italia, Spielplan und Ergebnisse

Freitag, 7. August
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
Catania badge
Catania
CAT
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
Potenza badge
Potenza
POT
Samstag, 8. August
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
Benevento badge
Benevento
BEN
Ravenna badge
Ravenna
RAV
Donnerstag, 13. August
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
TBD
TBD
Cagliari badge
Cagliari
CGL
TBD
TBD
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion00000000
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